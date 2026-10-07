Design angular chega ao Bayon: estética Art of Steel aproxima SUV de modelos maiores

A Hyundai prepara-se para reposicionar o Bayon, que deixará de ser um produto exclusivo da Europa para se tornar um modelo global. O primeiro mercado a receber a segunda geração será a Índia, onde o sistema de pré-venda já foi aberto. Curiosamente, o antecessor jamais foi vendido oficialmente naquele território, o que sugere uma entrada direta com a nova geração.

Photo: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Bayon

A mudança mais imediata para o consumidor está na linguagem de design. A marca abandonou as linhas suaves em favor da estética "Art of Steel", caracterizada por arestas angulares, vincos pronunciados nas laterais e proteções plásticas robustas. O resultado visual aproxima o utilitário esportivo compacto de modelos maiores da linha, como o Tucson e o elétrico Ioniq 5.

Estrutura e dimensões

O novo Bayon é construído sobre a arquitetura do hatchback i20 atualizado. Para o mercado indiano, o comprimento total é de 4,2 metros, uma pequena evolução em relação aos 4180 mm da geração anterior. Essa ligeira expansão, combinada com o maior vão livre do solo e a linha da cintura elevada, visa melhorar a praticidade no tráfego urbano e em terrenos levemente irregulares.

Um detalhe estrutural reforça a intenção de exportação: as imagens oficiais mostram o volante posicionado à esquerda. Essa configuração indica que o veículo não será restrito à Índia (que dirige à direita), mas também será destinado a mercados com direção à direita, incluindo a Europa e possivelmente a América Latina.

Interior e tecnologia

O habitáculo rompe com a percepção de modelo de entrada. As principais novidades que afetam a experiência de uso incluem:

Painel digital curvo: um único bloco de telas integra os instrumentos e o sistema de infotenimento, recurso tradicionalmente associado a classes superiores.

um único bloco de telas integra os instrumentos e o sistema de infotenimento, recurso tradicionalmente associado a classes superiores. Ergonomia: saídas de ar verticais e um nicho dedicado à carga sem fio para smartphones.

saídas de ar verticais e um nicho dedicado à carga sem fio para smartphones. Assistente de IA: a fabricante afirma a implementação de uma inteligência artificial para controle por voz e ajustes de conforto.

Mecânica e transmissão

Na questão do motor, a Hyundai prioriza a simplicidade e a durabilidade. Para a Índia, o propulsor principal é um motor a gasolina de 1,5 litro, quatro cilindros e aspirado. Essa escolha técnica reduz a complexidade mecânica em comparação com pequenos turbinados, o que pode facilitar a manutenção e aumentar a longevidade do componente.

A transmissão disponível será manual convencional ou um variador de velocidade contínua (CVT). Não haverá opção de tração integral, pois a plataforma do i20 suporta apenas tração nas rodas dianteiras, padrão para utilitários esportivos urbanos desta categoria.

Expectativas de lançamento

A data exata do lançamento na Índia ainda não foi divulgada. No entanto, a presença da Hyundai no Salão do Automóvel de Paris, que começa em 12 de outubro, aponta para uma estreita iminente. A empresa confirmou a exibição de um novo crossover do segmento B no evento, sendo altamente provável que a versão europeia do novo Bayon seja apresentada lá.