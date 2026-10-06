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Ford adverte que produção em massa do elétrico Fathom é desafio crítico

Carros

O CEO da Ford, Jim Farley, classificou a entrada em produção em massa do picape elétrico Fathom como um desafio crítico para a companhia. Durante o congresso Automotive News, Farley admitiu que a empresa ainda não consolidou a implementação da plataforma Universal Electric Vehicle (UEV), ressaltando que atingir as metas de custo e prazo em escala industrial exigirá um esforço considerável.

Завод Ford Explorer
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Завод Ford Explorer

O Fathom e a plataforma UEV formam a resposta da Ford à concorrência chinesa. Anunciados em agosto de 2025 e descritos internamente como o "momento Model T" da marca, os planos de lançamento permanecem inalterados: as vendas devem iniciar em 2027, com entregas previstas para o final do próximo ano.

Redução de complexidade e arquitetura

A viabilidade econômica do projeto baseia-se em uma simplificação rigorosa da arquitetura. A plataforma UEV reduz em 50% o número de conexões e mangueiras e em 20% a quantidade total de peças em comparação a um veículo Ford convencional. Além disso, o chicote elétrico é 4.000 pés menor do que o utilizado no primeiro veículo elétrico da montadora.

A montagem segue o sistema Universal EV Production System, que divide a fabricação em três fluxos independentes: a parte traseira da carroceria, a parte dianteira e a bateria estrutural, que já integra o habitáculo. A união desses módulos ocorre apenas na etapa final de montagem.

Impacto na linha de produção e custos

Essa configuração permite que a montagem de veículos elétricos seja 40% mais rápida do que a de outros produtos na planta da Ford em Louisville. A nova metodologia otimiza a área fabril e a ergonomia, com componentes entregues aos operadores em kits pré-montados, eliminando a necessidade de deslocamentos ou mudanças de posição durante a operação.

O preço inicial do Fathom foi fixado em US$ 29.945, valor que já inclui a taxa de entrega de US$ 1.595, mantendo o veículo abaixo do teto de US$ 30.000 estabelecido pela empresa. Para viabilizar a eficiência e o custo, a Ford aplicou otimizações aerodinâmicas, como a redução do perfil dos espelhos retrovisores e a utilização de fixadores menores no assoalho.

Em termos de desempenho e espaço, a Ford projeta que o Fathom apresente dinâmica similar à do Mustang EcoBoost e um volume interno superior ao do Toyota RAV4 2025.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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