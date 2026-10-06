Estados Unidos estabelecem exigência de monitoramento passivo de álcool em todos os veículos novos

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Carros

Na internet, circulam rumores sobre a criação de uma lei que obrigaria os fabricantes a equipar veículos com um tipo de "interruptor remoto", permitindo que autoridades desligassem carros sob ordem estatal. Tais narrativas alimentam a percepção de um controle totalitário iminente. Contudo, a realidade regulatória é mais matizada: o termo técnico "kill switch" não existe nos documentos normativos, e o mecanismo em discussão é, na verdade, um sistema de prevenção à condução sob efeito de álcool.

Автопилот на трассе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автопилот на трассе

A base legal para essa exigência foi estabelecida em 2021 pela lei de infraestrutura e empregos dos Estados Unidos, um pacote de investimentos no valor de 1,2 trilhão de dólares. A seção 24220, conhecida como a Lei de Cessação de Condução Embriagada (DWI), determinou que a Agência Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) desenvolvesse padrões para a instalação obrigatória de tecnologias que impeçam ou limitem a operação de veículos quando detectada a embriaguez do condutor.

O texto da lei define essas tecnologias de duas formas: como um sistema passivo de monitoramento do comportamento do motorista para identificar sinais de consumo de álcool, ou como um dispositivo de controle da concentração de álcool no sangue. Independentemente do método específico, a exigência é que o sistema interaja com o veículo para "prevenir ou restringir a operação do automóvel se detectado um estado de embriaguez".

Essa proposta difere substancialmente dos atuais dispositivos antídoto (alcoqueadores), que são instalados por determinação judicial em veículos específicos de condenados. A nova norma prevê um monitoramento passivo constante em todo veículo novo, provavelmente utilizando sensores e câmeras já integrados aos sistemas de bordo, com capacidade de reação em tempo real.

Embora a condução embriagada represente um risco elevado, a legislação em questão não concede à polícia ou a outros órgãos do Estado a autoridade para desligar um carro remotamente. O deslocamento crítico aqui é a transferência da responsabilidade: a decisão sobre a capacidade de dirigir deixa de ser apenas do condutor e passa a envolver o fabricante do veículo. A infraestrutura técnica para possível intervenção estatal será criada, restando apenas uma eventual alteração legislativa para sua ativação por terceiros.

Originalmente, a NHTSA deveria concluir o desenvolvimento das regras em 2024, mas esse prazo foi perdido. O novo limite foi estabelecido para novembro de 2027. Foi exatamente essa adiamento no processo regulatório que gerou os boatos sobre uma crise iminente, embora o debate continue ativo e a realidade se afaste da imagem simplista de um controle remoto centralizado dos transportes.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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