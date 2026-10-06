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Tesla libera recurso de emergência para sair da recarga com o cabo conectado após acidente no Idaho

Carros

A Tesla implementou uma atualização de software "Over-the-Air" que permite ao motorista engatar a marcha e sair de uma estação de recarga, mesmo com o cabo de carga ainda conectado ao veículo. A função, batizada de Emergency Drive Away, foi desenvolvida como resposta direta a um incidente fatal ocorrido neste verão em uma estação Supercharger no estado de Idaho.

Инженер тестирует систему автопилота
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Инженер тестирует систему автопилота

A novidade foi anunciada no perfil oficial da Tesla Charging na rede social X. Vídeos de demonstração mostram o mecanismo físico envolvido: ao tentar sair com o veículo em movimento, o conector se desprende forçadamente da tomada, impedindo que o carro arraste o equipamento de carregamento para longe da estação.

Para ativar o recurso, basta o condutor engatar a marcha. Um alerta pop-up aparece na tela central do carro, exigindo confirmação explícita antes que a saída seja liberada. É importante notar que a estrutura do conector não é projetada para ser removida dessa forma com o veículo em movimento, mas sim para sofrer um rompimento controlado. Essa ação inevitavelmente causa danos materiais tanto ao veículo quanto à infraestrutura de recarga.

A empresa esclareceu, em resposta a um usuário, que a função é estritamente para situações de emergência. A Tesla também alertou que o uso indevido ou intencional dessa possibilidade pode resultar em sanções financeiras por danos à propriedade.

A distribuição do update já começou. Para que a função esteja disponível, o veículo precisa estar na versão de software 2026.38.3. A característica não está disponível nos sedãs Model S e nos SUVs Model X fabricados antes de 2021. Até o momento, a função está limitada às estações Supercharger localizadas nos Estados Unidos.

Embora a Tesla já utilize atualizações remotas para introduzir funcionalidades específicas, este caso tem um contexto mais grave: uma tragédia real. O desafio de engenharia agora é refinar essa solução para que a saída de emergência seja mais segura e eficiente, permitindo que o motorista abandone o local de um acidente ou outra situação crítica sem precisar sair do veículo. Essa melhoria também beneficiaria pessoas com limitações físicas que enfrentam dificuldades para desconectar manualmente cabos de carregamento rápido, que podem ser pesados e rígidos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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