Lada Azimut sofre teste de impacto de 10 toneladas e estrutura resiste a 46 cm de penetração

Durante os testes de validação conduzidos pela AvtoVAZ, a estrutura de segurança do novo crossover Lada Azimut foi submetida a uma força de impacto de até 10 toneladas. O dispositivo de carregamento utilizado para o teste penetrou na área da porta por uma profundidade de 46 centímetros. Essa carga é comparável ao peso de dois elefantes africanos adultos ou de seis a sete carros de passeio, servindo para verificar a capacidade da estrutura de rigidez de manter a geometria especificada em condições extremas.

Photo: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Azimut

A fabricante também divulgou o uso de soldagem a laser na montagem da carroceria da versão de produção. Para a estampagem das peças metálicas e o molde dos componentes plásticos, foram empregados os equipamentos de maior porte já utilizados na história da planta. Além disso, foi dada atenção especial à validação dos sistemas eletrônicos, incluindo o aquecimento dos vidros laterais, testando a resistência do conjunto ao campo eletromagnético.

Os testes estão em andamento para as versões futuras do Lada Azimut, que incluem um motor turbo e um sistema de propulsão híbrida com potência combinada de aproximadamente 500 cavalos. A variante híbrida já foi testada por Anton Alikhanov, chefe do Ministério da Indústria e Comércio da Rússia. A produção em massa do crossover teve início em 25 de setembro. As unidades que saem da linha de montagem atualmente vêm equipadas com dois motores aspirados: um 1.6 de 120 cavalos e um 1.8 de 132 cavalos, ambos acoplados a uma caixa de câmbio manual de seis marchas ou a um câmbio automático contínuo (variador).