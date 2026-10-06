Por que acelerar ao ligar o motor é um erro comum e o que fazer no aquecimento

O hábito de acelerar imediatamente após o motor ligar é um erro comum que prejudica o veículo. Em um entrevista ao portal "Автоновости дня", Nikita Rodionov, diretor técnico da rede internacional de oficinas Fit Service, explicou que, nos primeiros minutos de funcionamento, o óleo ainda está frio e não atingiu a temperatura de trabalho. Neste estado, sobrecarregar o motor sem necessidade extrema deve ser evitado.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перегрев в пробке: дневная сцена

O especialista também alertou contra o prolongamento do período de aquecimento com o veículo parado. Basta aguardar até que as rotações se estabilizem e, em seguida, iniciar a movimentação em ritmo tranquilo. Segundo Rodionov, em carros modernos, o motor e a transmissão atingem a temperatura de operação mais rapidamente durante o movimento do que em marcha lenta.

Situações em que o motor demora a alcançar a temperatura ideal, o aquecedor interno funciona com pouca eficiência ou a agulha do termômetro ultrapassa a faixa normal servem como sinais de alerta. Nesses casos, a recomendação é verificar o estado do termostato e do sistema de arrefecimento.

Em orientação anterior, o mesmo especialista lembrou da necessidade de controlar o nível do óleo do motor e do líquido de arrefecimento antes das viagens. Os técnicos também destacam a importância de inspecionar o sistema de arrefecimento após trajetos longos, medindo o nível do antigel apenas com o motor frio e examinando os dutos e o reservatório expansor.