Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Por que alguns cães se tornam 'de um dono só'? A ciência por trás do vínculo
Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local
Saias e botas: como o espaço entre a barra e o cano define a silhueta
Fóssil chinês de 518 milhões de anos assombra: tentáculos ativos redefiniram linhagem dos ambulacrários
Brotos basais em árvores frutíferas: a diferença entre o corte superficial e a remoção na base
Nova plataforma da BYD em detalhes: o deslocamento do propulsor garantiu mais volume de carga
Análise técnica da VAZ-2121: Por que engenheiros japoneses valorizam a simplicidade mecânica da Niva
Coloração em cabelos curtos: a cor como ferramenta de escultura geométrica
A mecânica invisível que define a segurança da manicure com aparelho

Por que acelerar ao ligar o motor é um erro comum e o que fazer no aquecimento

Carros

O hábito de acelerar imediatamente após o motor ligar é um erro comum que prejudica o veículo. Em um entrevista ao portal "Автоновости дня", Nikita Rodionov, diretor técnico da rede internacional de oficinas Fit Service, explicou que, nos primeiros minutos de funcionamento, o óleo ainda está frio e não atingiu a temperatura de trabalho. Neste estado, sobrecarregar o motor sem necessidade extrema deve ser evitado.

Перегрев в пробке: дневная сцена
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перегрев в пробке: дневная сцена

O especialista também alertou contra o prolongamento do período de aquecimento com o veículo parado. Basta aguardar até que as rotações se estabilizem e, em seguida, iniciar a movimentação em ritmo tranquilo. Segundo Rodionov, em carros modernos, o motor e a transmissão atingem a temperatura de operação mais rapidamente durante o movimento do que em marcha lenta.

Situações em que o motor demora a alcançar a temperatura ideal, o aquecedor interno funciona com pouca eficiência ou a agulha do termômetro ultrapassa a faixa normal servem como sinais de alerta. Nesses casos, a recomendação é verificar o estado do termostato e do sistema de arrefecimento.

Em orientação anterior, o mesmo especialista lembrou da necessidade de controlar o nível do óleo do motor e do líquido de arrefecimento antes das viagens. Os técnicos também destacam a importância de inspecionar o sistema de arrefecimento após trajetos longos, medindo o nível do antigel apenas com o motor frio e examinando os dutos e o reservatório expansor.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Mulher
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Tecnologia e Gadgets
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Mais populares
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico

Um predador pouco conhecido nas águas tropicais utiliza táticas surpreendentes para controlar o território e desafiar rivais muito maiores.

Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Calça cigarrete surge como tendência para o outono de 2026
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Jeep Cherokee 2027 Trailhawk: redução e bloqueios mecânicos superam rivais, mas tamanho limita trilhas estreitas
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Azul Cobalto: Como o comprimento da unha define a sofisticação da cor
Azul Cobalto: Como o comprimento da unha define a sofisticação da cor
últimos materiais
Por que alguns cães se tornam 'de um dono só'? A ciência por trás do vínculo
Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local
Por que acelerar ao ligar o motor é um erro comum e o que fazer no aquecimento
Saias e botas: como o espaço entre a barra e o cano define a silhueta
Fóssil chinês de 518 milhões de anos assombra: tentáculos ativos redefiniram linhagem dos ambulacrários
Brotos basais em árvores frutíferas: a diferença entre o corte superficial e a remoção na base
Nova plataforma da BYD em detalhes: o deslocamento do propulsor garantiu mais volume de carga
Análise técnica da VAZ-2121: Por que engenheiros japoneses valorizam a simplicidade mecânica da Niva
Coloração em cabelos curtos: a cor como ferramenta de escultura geométrica
A mecânica invisível que define a segurança da manicure com aparelho
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.