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Nova plataforma da BYD em detalhes: o deslocamento do propulsor garantiu mais volume de carga

Carros

Base de dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China registrou os detalhes do segundo geração do BYD Seagull, vendido na Europa como Dolphin Surf. A mudança estrutural central do modelo é a transição da tração dianteira, presente na versão atual, para a tração traseira.

BYD
Photo: commons.wikimedia.org by Frank Schwichtenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD

Essa reconfiguração mecânica permite que o motor elétrico, com potência de 129 cv, seja montado na parte traseira do veículo. Essa potência supera a oferta dos variantes europeus atuais. As opções de bateria disponíveis são de 30 kWh e 39,2 kWh, resultando em uma autonomia declarada entre 260 e 345 quilômetros no ciclo WLTP. O sistema de carregamento ultrarrápido da marca é suportado, prometendo recarga em menos de dez minutos, com velocidade máxima limitada a 150 km/h.

Dimensionamento e layout

O aumento das dimensões é significativo: o comprimento total atingiu 4,2 metros, um acréscimo de quase 43 centímetros, enquanto a distância entre eixos ganhou 15 centímetros. A estética mantém a identidade da marca, mas adota linhas mais dinâmicas com nova iluminação, vidro com perfil modificado e para-choque dianteiro redesenhado. Na parte traseira, destacam-se o aerofólio e o difusor mais robusto.

No interior, a ausência de um painel de instrumentos físico é compensada pela divisão de funções na tela central, que exibe as informações do condutor no lado esquerdo. A coluna de direção é de dois raios, com topo e base chanfrados, e a consola central foi elevada. A localização do motor na traseira liberou um compartimento de armazenamento sob o capô com 94 litros de capacidade. Somando esse espaço ao porta-malas, o volume total de carga atinge 1.380 litros.

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