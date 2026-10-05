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Mitsubishi Pajero 2025: o retorno do SUV robusto com base na L200

Carros

A linha Pajero retorna ao portfólio da Mitsubishi após cinco anos ausente da gama da marca. O quinto geração do SUV mantém a silhueta retangular característica dos veículos de uso rústico pesado, embora adote traços próprios que quebram a continuidade direta com os antecessores.

Mitsubishi Pajero Sport
Photo: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mitsubishi Pajero Sport

As dimensões do modelo são 4.920 mm de comprimento, 1.925 mm de largura e 1.910 mm de altura, com uma distância entre eixos de 2.870 mm. O vão livre do solo é de 230 mm. A base estrutural é a mesma do chassi do L200 de última geração. Os engenheiros reforçaram a estrutura portante, o que resultou em um aumento da rigidez à torção. A suspensão dianteira utiliza braços transversais duplos, enquanto a traseira adota uma construção dependente com molas. Essa arquitetura torna o veículo estruturalmente mais simples do que as gerações anteriores do Pajero, substituindo de fato a versão mais básica do Pajero Sport.

Motorização e tração

Por ora, está disponível um único motor: um diesel de 2,4 litros que produz 204 cv e 480 N·m de torque. O conjunto é acoplado a uma transmissão automática de oito marchas. O sistema de tração é o Super Select 4WD-II, que permite circular em asfalto com tração traseira ou integral, oferece travamento do diferencial central e inclui uma redução de velocidade.

Eletrônica e cabine

O controle dinâmico eletrônico é gerido pelos sistemas Super-All Wheel Control (S-AWC) e Active Yaw Control (AYC). O condutor dispõe de sete modos de condução predefinidos. No painel, há telas digitais com 12,3 ou 14,3 polegadas, dependendo da versão. A tela central pode exibir uma versão digital dos instrumentos analógicos de trilho típicos dos antigos Pajero: bússola, altímetro e indicador de ângulo de inclinação.

Entre os equipamentos, destacam-se o terceiro fileira de assentos, climatização de três zonas, ventilação dos bancos dianteiros, sistema ativo de cancelamento de ruído e sistema de som Yamaha. A produção do Mitsubishi Pajero ocorre na Tailândia, onde também começam as primeiras vendas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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