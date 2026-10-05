Lada Azimut atinge 100 V/m em imunidade eletromagnética

O centro de engenharia da AvtoVAZ concluiu a etapa de testes da eletrônica embarcada do crossover Lada Azimut. O resultado principal é a demonstração de uma imunidade a interferências eletromagnéticas que supera em mais de três vezes os requisitos obrigatórios dos regulamentos técnicos estatais.

Photo: Lada is licensed under public domain Lada Azimut

A verificação seguiu o padrão internacional de certificação R10. Segundo essa norma, o nível de intensidade de radiação eletromagnética externa que um sistema de bordo deve suportar sem falhas é fixado em 30 volts por metro.

Entretanto, a norma interna da AvtoVAZ estabelece parâmetros substancialmente mais rígidos. A eletrônica do Azimut precisa manter total funcionalidade e não desligar funções vitais do veículo quando exposta a um nível de interferência de 100 volts por metro. Essa margem de segurança projetada visa garantir o funcionamento estável dos assistentes digitais em cenários de interferência industrial extrema, próximos a linhas de alta tensão e no tráfego urbano denso.

"As principais regras de certificação que atualmente regulamentam a conformidade obrigatória dos veículos são conhecidas como a regra R10. É uma norma internacional. E os níveis de intensidade gerados ao impactar o veículo são de 30 volts por metro. As regras da AvtoVAZ são mais de 3 vezes superiores. Ou seja, o requisito interno da AvtoVAZ é que toda a eletrônica deve ser operante, e as funções principais do carro não devem ser desligadas sob uma influência de 100 volts por metro. Claro, isso é mais de 3 vezes acima dos requisitos oficiais de estado", explicou o chefe do departamento de testes de equipamentos elétricos.

O desenvolvimento de um sistema eletrônico com esse grau de robustez exigiu esforço conjunto de toda a equipe. O projeto contou com a participação de diversos especialistas e fornecedores russos.