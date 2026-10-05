Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Cão surdo se torna animal de terapia por não se distrair com ruídos ambientes
Calças esportivas: a alternativa ao jeans através do contraste de texturas
Revolução bancária na UEMOA: o sistema financeiro regional prepara uma mudança irreversível
Diferenças profundas na Terra e Marte: novos dados impõem uma revisão sobre o nascimento solar
A proporção da francesinha em unhas curtas: como evitar o achatamento e alongar visualmente a mão
GM chama 29,3 mil Cadillac Optiq para correção de falha nos vidros
Grupo belga Thomas & Piron investe 432 milhões de euros em habitação em Lisboa e Porto
Cinto vira estrutura: linhas visuais se redefinem nas coleções primavera-verão
Azul Cobalto: Como o comprimento da unha define a sofisticação da cor

O Genesis GV90 traz tela OLED retrátil que cresce 70% quando o carro está estacionado

Carros

O Genesis anunciou que o futuro SUV de topo de gama, o GV90, será equipado com um sistema multimédia baseado num ecrã OLED que altera fisicamente as suas dimensões. A funcionalidade foi desenvolvida para transformar o ambiente da cabine quando o veículo está estacionado, oferecendo uma área de visualização expandida para entretenimento sem comprometer a segurança durante a condução.

Genesis GV90
Photo: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Genesis GV90

Em modo de condução padrão, a diagonal do painel é de 23,6 polegadas. Quando o veículo é parado, um mecanismo elétrico desloca o painel para cima em 9 centímetros. Esta ação aumenta a área útil do display em quase 70%, convertendo-o num ecrã de dimensões significativamente maiores para o consumo de vídeo.

Mecanismo e restrição de segurança

A arquitetura do sistema foi projetada para mitigar riscos de segurança associados a interfaces de grande porte. A Genesis indicou que, em estado expandido, um monitor de tal magnitude poderia interferir no despliegue das airbags frontais ou desviar a atenção do condutor da estrada. Por esta razão, a funcionalidade está programada para estar ativa apenas quando o veículo está estacionado. Assim que o movimento do veículo é detetado, o ecrã recolhe automaticamente para a posição compacta.

O sistema mecânico de transformação foi submetido a testes de durabilidade que abrangem 100 mil ciclos de abertura e fechamento. O nível de ruído gerado pelo motor elétrico durante a operação permanece abaixo de 40 dB, comparável a uma conversa baixa. A interface expandida permite o acesso a serviços de streaming e plataformas de vídeo online.

Plataforma Pleos Connect e áudio

O GV90 será o primeiro modelo da marca a incorporar a plataforma multimédia Pleos Connect de nova geração. A interface de utilizador combina ecrãs táteis com botões físicos para as funções principais, mantendo controlos táteis acessíveis durante a condução. O sistema de som é fornecido pela Bang & Olufsen, contando com 25 colunas para criar uma experiência de som envolvente. Para reduzir a distração do condutor, informações críticas, como a velocidade e indicações de navegação, são exibidas num display projetivo separado posicionado diretamente no campo de visão do condutor.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Casa, Reforma e Imóveis
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Especialistas indicam silhuetas amplas e tecidos estruturados para o público maduro
Mulher
Especialistas indicam silhuetas amplas e tecidos estruturados para o público maduro
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Casa, Reforma e Imóveis
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
últimos materiais
Diferenças profundas na Terra e Marte: novos dados impõem uma revisão sobre o nascimento solar
A proporção da francesinha em unhas curtas: como evitar o achatamento e alongar visualmente a mão
GM chama 29,3 mil Cadillac Optiq para correção de falha nos vidros
Grupo belga Thomas & Piron investe 432 milhões de euros em habitação em Lisboa e Porto
Cinto vira estrutura: linhas visuais se redefinem nas coleções primavera-verão
Azul Cobalto: Como o comprimento da unha define a sofisticação da cor
VAZ-11184 na Lada Niva Legend: três mudanças concretas na manutenção
Novo guia da FEMP regula o uso de Inteligência Artificial nos serviços municipais espanhóis
Fabricante chinesa Transsion expande presença no Oriente Médio e Sudeste Asiático com novos modelos
O fim da hegemonia do tênis: a busca por silhuetas estruturadas sem abrir mão do conforto
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.