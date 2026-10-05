O Genesis GV90 traz tela OLED retrátil que cresce 70% quando o carro está estacionado

O Genesis anunciou que o futuro SUV de topo de gama, o GV90, será equipado com um sistema multimédia baseado num ecrã OLED que altera fisicamente as suas dimensões. A funcionalidade foi desenvolvida para transformar o ambiente da cabine quando o veículo está estacionado, oferecendo uma área de visualização expandida para entretenimento sem comprometer a segurança durante a condução.

Photo: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Genesis GV90

Em modo de condução padrão, a diagonal do painel é de 23,6 polegadas. Quando o veículo é parado, um mecanismo elétrico desloca o painel para cima em 9 centímetros. Esta ação aumenta a área útil do display em quase 70%, convertendo-o num ecrã de dimensões significativamente maiores para o consumo de vídeo.

Mecanismo e restrição de segurança

A arquitetura do sistema foi projetada para mitigar riscos de segurança associados a interfaces de grande porte. A Genesis indicou que, em estado expandido, um monitor de tal magnitude poderia interferir no despliegue das airbags frontais ou desviar a atenção do condutor da estrada. Por esta razão, a funcionalidade está programada para estar ativa apenas quando o veículo está estacionado. Assim que o movimento do veículo é detetado, o ecrã recolhe automaticamente para a posição compacta.

O sistema mecânico de transformação foi submetido a testes de durabilidade que abrangem 100 mil ciclos de abertura e fechamento. O nível de ruído gerado pelo motor elétrico durante a operação permanece abaixo de 40 dB, comparável a uma conversa baixa. A interface expandida permite o acesso a serviços de streaming e plataformas de vídeo online.

Plataforma Pleos Connect e áudio

O GV90 será o primeiro modelo da marca a incorporar a plataforma multimédia Pleos Connect de nova geração. A interface de utilizador combina ecrãs táteis com botões físicos para as funções principais, mantendo controlos táteis acessíveis durante a condução. O sistema de som é fornecido pela Bang & Olufsen, contando com 25 colunas para criar uma experiência de som envolvente. Para reduzir a distração do condutor, informações críticas, como a velocidade e indicações de navegação, são exibidas num display projetivo separado posicionado diretamente no campo de visão do condutor.