GM chama 29,3 mil Cadillac Optiq para correção de falha nos vidros

A General Motors anunciou a campanha de recall para 29,3 mil unidades do crossover elétrico Cadillac Optiq. Segundo a NHTSA, a Agência Nacional de Segurança de Trânsito Rodoviária dos EUA, a medida foi tomada devido a uma falha nos vidros que pode causar ferimentos aos ocupantes.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Cadillac Optiq

Mecanismo da falha

O problema reside na função de fechamento remoto dos vidros via chave-bleve. A falha foi identificada no software do sistema de segurança contra esmagamento. Em condições normais, o mecanismo deve detectar obstáculos, como mãos ou dedos, interromper o movimento e rebaixar o vidro automaticamente. No caso dos veículos afetados, esse processo de proteção não funciona corretamente.

Isso cria um risco real de lesão, particularmente se houver crianças no interior do veículo. Se uma criança estender a mão para fora da janela no momento em que o motorista aciona o fechamento remoto, a eletrônica pode não reconhecer a presença do obstáculo e continuar elevando o vidro com toda a força do motor.

Causa e solução técnica

A General Motors atribui o erro ao fornecedor Kwangjin America. A equipe de engenharia configurou incorretamente os parâmetros do "limite superior" no módulo de controle. Como resultado, o sistema interpreta que o vidro ainda não atingiu o topo mesmo quando está obstruído, mantendo o acionamento do motor de subida.

A correção não exige intervenções mecânicas complexas ou alterações na estrutura da porta. A solução é puramente de software: os concessionários farão a atualização da firmware do módulo de controle. Não há necessidade de desmontar os revestimentos internos das portas ou substituir os motores dos vidros.

Esse caso ilustra a complexidade da segurança ativa em veículos modernos, onde funções básicas de conveniência dependem de código complexo, cujas falhas podem impactar diretamente a integridade física dos passageiros.