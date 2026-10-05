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VAZ-11184 na Lada Niva Legend: três mudanças concretas na manutenção

Carros

Para os proprietários da Lada Niva Legend, a chegada do novo motor VAZ-11184 traz três mudanças concretas na rotina de manutenção que diferem das gerações anteriores. Embora o ganho de desempenho seja visível — a potência passou de 83 para 90 cv e o torque subiu de 129 para 153 Nm -, o foco técnico reside nas particularidades de componentes e procedimentos de serviço detalhadas pelo especialista Aleksandr Vinogradov na edição de outubro da revista "Za Rulem" (nº 10 de 2026).

Lada Niva Legend
Photo: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Niva Legend

Correia de distribution: o fim da corrente

A primeira diferença é a substituição do sistema de acionamento das árvores de cames. Ao contrário do que se via em versões anteriores com corrente ou engrenagens, este motor utiliza uma correia dentada. O manual técnico especifica a troca desta correia, fabricada pelo fornecedor chinês Hola, a cada 45.000 quilômetros de uso. Não se trata de uma recomendação de vida útil indefinida, mas de um intervalo rígido definido pela especificação do fabricante.

Regulagem de válvulas e velas de ignição

A arquitetura de válvulas segue a lógica do motor da Lada Vesta, mas com um procedimento de ajuste distinto para o proprietário. A regulagem dos folgas térmicas não é feita por parafusos de ajuste, e sim pela seleção da altura dos empurradores (copos). Isso exige a remoção da árvore de cames para a operação, aumentando a complexidade do serviço em comparação com sistemas de regulagem direta.

Outro ponto de atenção está nas velas de ignição. Elas possuem uma rosca de diâmetro 12 mm e são descritas como frágeis. Durante a instalação, qualquer torção incorreta ou excesso de torque pode comprometer a integridade do componente, exigindo cuidado específico na montagem.

Especificações de montagem

O conjunto mecânico combina o bloco de cilindros do motor 1.8 da Vesta com a cabeçota de 8 válvulas da Grantha. Como esses motores foram projetados originalmente para instalação transversal em veículos de tração dianteira, sua adaptação vertical na Niva Legend exigiu o desenvolvimento de uma torre de suporte específica para os periféricos. A tampa de válvulas também apresenta modificações no sistema de ventilação do cárter, uma característica que, segundo a publicação, será estendida futuramente à Niva Travel equipada com o mesmo motor.

Quanto ao espaço interno, a roda reserva continua alojada sob o capô, fixada a um aro de aço. Em grande parte das configurações de fábrica, devido ao seu tamanho reduzido, essa roda cumpre a função de estepe de emergência (doprodka), destinada a levar o veículo até um serviço de reparo, e não para uso prolongado na estrada.

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Author`s name Petr Ermilin
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