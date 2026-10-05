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Changan Kaicene V919: furgão elétrico focado em logística urbana

Carros

A Changan apresentou a versão atualizada do furgão elétrico Kaicene V919, focada na logística urbana. O veículo utiliza baterias da CATL, reconhecidas no mercado chinês pela durabilidade e confiabilidade em transporte comercial, oferecendo uma autonomia de até 355 km. A recarga rápida de 30% a 80% da capacidade leva apenas 15 minutos, tempo suficiente para um intervalo curto no trabalho ou para a conclusão de burocracias sem perder o fluxo de entregas.

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Espaço e capacidade de carga

O diferencial central da modelo reside no volume útil da caixa de carga, que atinge 8 metros cúbicos, com 3,38 metros de comprimento interno e 1,74 metros de largura. Essas dimensões atendem às exigências de grandes serviços de logística, permitindo o transporte de mercadorias volumosas. A linha Kaicene V919 inclui também uma variante maior, com cerca de 5,5 metros de comprimento e 10,3 metros cúbicos de volume, posicionando a série como uma das líderes em capacidade útil entre os concorrentes elétricos.

Especificações técnicas e segurança

A versão apresentada possui 4.995 mm de comprimento, 1.910 mm de largura, 2.380 mm de altura e entre-eixos de 3.150 mm. O peso em ordem de marcha é de 1,9 tonelada, com capacidade de carga superior a 1,5 tonelada. O motor elétrico de 150 cv, com torque de 260 Nm, é dimensionado para a movimentação uniforme em áreas urbanas.

Em termos de estrutura, o chassi conta com 10 travessas e 5 longarinas, reforçando a proteção em impactos frontais e laterais. O pacote de segurança básico inclui o assistente de partida em rampa e o controle de estabilidade. As vendas na China começam em 13 de outubro. O preço mínimo da linha parte de 89.900 yuans (aproximadamente 1,12 milhão de reais), enquanto o valor da nova edição Honor Edition ainda não foi divulgado.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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