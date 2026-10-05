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Saidou Technology apresenta Aiva: AI no comando do veículo

Carros

A Saidou Technology, com participação acionária da Seres, apresentou o Aiva, um novo fabricante automotivo cuja premissa central difere da abordagem comum: a inteligência artificial não atua apenas como recurso de apoio, mas como o núcleo que dirige as funções e os sistemas do veículo. O primeiro modelo da marca, o crossover Aiva ME7, incorpora essa filosofia técnica em sua concepção e elementos de design específicos.

AITO M5
Photo: Wikipedia by Joraking9824, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
AITO M5

Um dos componentes que mais destaca a integração de tecnologia e forma é o sistema óptico denominado Smart Light Eyes. Diferente de faras convencionais, esta estrutura foi projetada com uma arquitetura biónica que simula a anatomia de um olho biológico, buscando criar uma percepção de transparência e camadas. O interior abriga uma matriz de iluminação composta por múltiplos diodos emissor de luz (LED), cada um dos quais pode ser controlado individualmente pela eletrônica a bordo.

Essa granularidade de controle permite que a óptica modifique o padrão de emissão de luz, sirva para sinalizar avarias e, de acordo com os desenvolvedores, responda a gestos do motorista. A função vai além da iluminação de via: o sistema opera como um meio de comunicação visual, capaz de projetar diferentes padrões para interagir com o ambiente ao redor.

Além da iluminação, o design do Aiva ME7 recorre a referências da natureza em sua carroceria. O para-choque dianteiro adota uma geometria inspirada na barbatana de um tubarão, enquanto o aerofólio traseiro largo lembra a cauda de uma baleia. Embora esses elementos definam a identidade visual, a funcionalidade técnica reside na maneira como os componentes eletrônicos gerenciam a interação do usuário e a eficiência dos sistemas.

O crossover será comercializado em duas configurações de propulsão. A versão elétrica apresenta um alcance estimado de aproximadamente 700 km por carga, enquanto a variante híbrida alcança cerca de 1.200 km. Os detalhes técnicos completos dos motores e baterias ainda não foram divulgados publicamente.

A produção do Aiva ME7 é independente dos projetos de equipamentos fornecidos pela Huawei para os modelos Aito, que também são fabricados pela Seres. Para o novo projeto, a empresa CATL atua como fornecedora das baterias. O lançamento no mercado está previsto para o ano de 2027.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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