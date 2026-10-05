Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência

O Jetour G700, ano-modelo 2027, chegou ao mercado chinês com uma atualização central: a adoção do sistema de direção autônoma Huawei Qiankun ADS 5.0. O veículo, também identificado internamente como Zongheng G700, mantém as dimensões externas inalteradas, com 5.198 mm de comprimento, 2.050 mm de largura, 1.956 mm de altura e entre-eixos de 2.870 mm. A carroceria preserva o design angular e o estepe montado na tampa traseira, mas apresenta mudanças estéticas na grade dianteira, que ficou mais simples, além de novos desenhos de rodas, para-choques e saias laterais pintadas na cor do veículo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Jetour G700

Arquitetura de tração e suspensão

Na base técnica, o modelo é equipado com suspensão pneumática e oferece travamento dos diferenciais dianteiro, traseiro e central, configurando um pacote destinado ao desempenho em terrenos difíceis. A plataforma de propulsão é um híbrido plug-in que combina um motor turbocomprimido de 2,0 litro com unidades elétricas, resultando em uma potência combinada de 904 cv (665 kW).

O sistema elétrico utiliza duas opções de baterias fornecidas pela CATL. A versão com autonomia de 150 km pelo padrão CLTC (122 km pelo WLTP) emprega células de fosfato de ferro-lítio com capacidade de 34,13 kWh. A variante de maior alcance, capaz de percorrer 260 km em CLTC (211 km em WLTP), usa baterias de três componentes com 59,45 kWh.

Interação do habitáculo e tecnologia

O interior recebeu uma reorganização funcional centrada em novas telas e processamento de dados. O painel de instrumentos foi substituído por uma tela Horizon de 35,4 polegadas, enquanto a central multimídia agora conta com um display de 15,6 polegadas e resolução 2,5K. O processamento é executado por um chip Qualcomm Snapdragon 8255.

Entre os recursos de conforto para os assentos dianteiros, há duas estações de carregamento sem fio de 50 W cada, uma geladeira e sistema de áudio Lexicon. Os bancos oferecem aquecimento, ventilação e massagem. Nas configurações de seis lugares, o segundo fileiro inclui assentos com função "gravidade zero”. Nas versões de cinco lugares, é instalado um teto com tela para os passageiros traseiros.

O preço de lançamento começa em 329.900 iuanes (aproximadamente 4,15 milhões de rublos) para a versão Tanye Edition 150, de cinco lugares. Os modelos Zongye Edition 150 e Zhijing Qiankun Edition 150 custam, respectivamente, 352.900 iuanes (4,44 milhões de rublos) e 385.900 iuanes (4,85 milhões de rublos). As variantes topo de linha com bateria de 260 km são a Zhijing Qiankun Edition 260, com cinco lugares, por 410.900 iuanes (5,17 milhões de rublos), e a mesma configuração com seis lugares, por 442.900 iuanes (5,57 milhões de rublos). Anteriormente, foi reportado que o modelo poderia ser montado na fábrica do grupo AGR em Sestroretsk, sendo registrado em documentos de certificação também pelo nome Votour R700.