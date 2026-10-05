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Jeep Cherokee 2027 Trailhawk: redução e bloqueios mecânicos superam rivais, mas tamanho limita trilhas estreitas

Carros

O Jeep Cherokee 2027 chega com a versão Trailhawk e a certificação "Trail-Rated", posicionando-se em um segmento de SUVs médios onde a marca já não garante superioridade automática. O modelo mantém a base estrutural do antecessor, mas foca em ajustes técnicos para sustentar a capacidade de tração em terrenos difíceis.

Jeep Cherokee
Photo: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jeep Cherokee

A versão Trailhawk entrega 9,0 polegadas de vão livre, 1,0 polegada a mais que a modificação padrão do Cherokee. A capacidade de imersão para travessia de riachos é de 24 polegadas. Esses números colocam o carro em concorrência direta com o Subaru Forester Wilderness (9,3 polegadas) e o Ford Bronco Sport Sasquatch (8,7 polegadas).

Tração e Componentes Mecânicos

O diferencial técnico central é o sistema de tração integral Active Drive II, que combina uma caixa de transferência de duas velocidades com um diferencial traseiro bloqueável eletronicamente. A presença da redução (caixa de duas velocidades) é um recurso ausente nos principais rivais da categoria. Enquanto o Ford Bronco Sport oferece bloqueio mecânico no eixo traseiro, o Cherokee detém a vantagem da redução para regimes de baixa velocidade (crawl mode).

Nos ângulos de ataque, transposição e saída, as medidas são 28,8°, 21,9° e 31,8°, respectivamente. O Bronco Sport Sasquatch apresenta um ângulo de entrada superior (31,2°), porém não possui o range de marchas reduzidas. Já o Subaru Forester Wilderness, apesar do vão livre maior, depende de gestão eletrônica de tração em vez de bloqueios mecânicos. Modelos como Honda CR-V TrailSport e Toyota RAV4 Adventure ficam atrás nos parâmetros de проходимость, exceto no vão livre, e não possuem bloqueios.

O Compromisso do Tamanho

O ponto crítico da decisão de compra reside nas dimensões. Por ser um veículo de categoria média, o Cherokee é mais longo e largo que crossovers subcompactos, como o Jeep Compass. Esse porte reflete-se diretamente no uso: a largura e o comprimento tornam-se obstáculos em trilhas estreitas onde a agilidade é fundamental.

A escolha pelo Trailhawk depende, portanto, da prioridade do usuário: se a necessidade de torque e bloqueios mecânicos para superar obstáculos supera a demanda por manobrabilidade em espaços confinados.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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