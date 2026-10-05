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Tenet Plus L6 ganha versão 4x4 com chiptuning

Carros

A linha do crossover Tenet Plus L6 está prestes a ganhar uma nova configuração. Durante um evento de test drive, representantes da marca confirmaram os planos de lançar uma versão com tração integral. Atualmente, o modelo é oferecido apenas com tração dianteira, o que pode limitar o desempenho em estradas precárias ou condições de inverno severas.

Tenet Plus L6
Photo: Пресс-служба Tenet Plus is licensed under public domain
Tenet Plus L6

A manutenção da base técnica é o ponto central desta evolução. O motor continua sendo o mesmo bloco de 1,5 litro com turbo, que entrega 147 hp (225 N·m) e trabalha em conjunto com uma transmissão robótica de seis velocidades. O que muda é a entrega de potência: para a versão 4x4, a marca prevê um aumento na força disponível sem alterar a construção mecânica do motor.

Como a potência será ajustada

A ganho de torque e potência virá exclusivamente de uma reprogramação do software (chiptuning). Essa é uma prática comum entre fabricantes para melhorar a dinamismo do veículo sem o custo de desenvolver novos componentes físicos. Embora os números exatos ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é que esse ajuste compense o peso adicional do sistema de tração integral.

Na prática, para o motorista, isso deve se traduzir em:

  • Mais estabilidade na largada em superfícies escorregadias;
  • Melhor capacidade de circulação fora do asfalto;
  • Possível melhora na aceleração no ciclo urbano, devido ao aumento das forças disponíveis por meio do software.

Disponibilidade e preços

O lançamento da versão com tração integral não é iminente. O mercado brasileiro deve ver esse carro disponível até o final de 2026. Esse intervalo de tempo provavelmente está relacionado à necessidade de um ciclo completo de testes e certificação da nova configuração do chassi.

Hoje, o Tenet Plus L6 com tração dianteira, cujas vendas começaram em setembro, tem preço a partir de 2.890.000 rublos. Considerando os padrões do mercado, a versão com tração integral será mais cara. Normalmente, o acréscimo pelo sistema de tração integral e as modificações associadas varia entre 150 mil e 300 mil rublos, dependendo da especificação escolhida.

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Author`s name Petr Ermilin
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