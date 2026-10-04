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Honda Prelude: 6.400 km revelam dinâmica de esportivo e atritos ergonômicos

Carros

Após 6.400 quilômetros de testes prolongados, o Honda Prelude revela um caráter moldado por soluções técnicas comuns à marca, mas que reagem de forma distinta ao serem aplicadas a um cupê esportivo, especialmente na gestão de energia e no ajuste do chassi.

Honda Prelude 2023
Photo: commons.wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Honda Prelude 2023

O comportamento dinâmico é sustentado por amortecedores eletrônicos adaptativos, herdados do Civic Type R, mas recalibrados para o Prelude. Na prática, o sistema entrega um desempenho comparável ao de esportivos europeus de alto custo, mantendo a eficiência tanto em trajetos relaxados quanto em estradas sinuosas.

Dinâmica e Modos de Condução

A separação entre as personalidades do carro é nítida através dos modos de condução. No modo Comfort, o foco é a economia de combustível, embora isso resulte em uma entrega de potência mais lenta. O modo Sport é voltado para o desempenho, enquanto o GT atua como o equilíbrio ideal, combinando uma suspensão mais firme com respostas previsíveis do conjunto híbrido.

A interface de controle do motorista apresenta uma lógica complexa nas borboletas do volante. Sem a ativação do modo S+, a borboleta esquerda regula a intensidade da recuperação de energia (ajustes que são resetados ao parar o veículo), enquanto a direita desativa a resistência, permitindo que o carro role por inércia. Quando o S+ está ativo, as borboletas passam a simular a troca de marchas, exigindo um período de adaptação e esforço cognitivo do condutor.

Ergonomia e Interface

No interior, a experiência é marcada por contrastes. O volante possui boa forma e tato, porém não conta com aquecimento, e as poltronas carecem de ajuste de suporte lombar. A visibilidade é ampla em todas as direções, apesar da linha de teto baixa e inclinada. A integração do sistema Google Built-In e o som da Bose, com sete alto-falantes e subwoofer, garantem a funcionalidade e a qualidade sonora mesmo com as janelas abertas.

A iluminação por LEDs projetores destaca-se pela calibração de cor e profundidade do feixe de luz, equiparando-se a opcionais de marcas como BMW e Mercedes.

Sistemas e Assistências

O pacote Honda Sensing opera a prevenção de colisões e o monitoramento de atenção. Contudo, o controle de cruzeiro adaptativo apresenta um comportamento excessivamente reativo, aplicando frenagens bruscas diante de qualquer proximidade com outros veículos ou indícios de tráfego à frente.

Pontos de atrito aparecem na interação com o veículo: as maçanetas retráteis, embora automáticas com a chave, exigem a pressão manual em uma das extremidades para abrir quando a chave já está no interior, operação difícil de realizar com apenas uma mão. O freio de estacionamento eletrônico exige liberação manual, sem automatização ao acelerar.

A lógica de desligamento do sistema é imediata após o botão Stop: a energia é cortada instantaneamente, interrompendo a música, a conexão do telefone e desligando os sensores de ponto cego, o que pode gerar riscos ao abrir a porta em vias urbanas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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