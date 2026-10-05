Resultado decepcionante em testes da ANCAP: modelo popular da BYD enfrenta sérias críticas técnicas

O crossover híbrido BYD Song Pro (comercializado na Austrália como Sealion 5) obteve três estrelas nos testes de impacto do ANCAP. O modelo, construído sobre a arquitetura BNA, apresentou vulnerabilidades em cenários de segurança ativa e riscos de lesões para os ocupantes dos bancos dianteiros.

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Durante as colisões, o ANCAP registrou a probabilidade de danos à caixa torácica e às pernas do condutor, além de risco ao pescoço do passageiro dianteiro. Em contrapartida, a estrutura do veículo demonstrou resistência em impactos laterais e alta proteção para passageiros infantis. As pontuações no bloco de "proteção contra acidentes" foram de 79%, enquanto a "segurança pós-acidente" atingiu 74%, índices que representam o melhor desempenho do Song Pro sob os critérios do padrão 2026.

Limitações dos sistemas ativos

O desempenho crítico concentrou-se nas tecnologias de prevenção. O item "prevenção de acidentes" obteve 51% de avaliação e a "condução segura" ficou em 48%. O sistema de manutenção de faixa não foi capaz de evitar a saída da pista em testes básicos — condição que, segundo o ANCAP, está relacionada a 55% das mortes em acidentes com veículos leves.

A análise técnica apontou a ausência de diversos dispositivos de segurança: o veículo não possui detetor de criança esquecida, alerta de cinto de segurança incorreto, classificação de passageiros por tamanho nem sistema de bloqueio contra aceleração involuntária em baixa velocidade.

O ANCAP ressaltou que, diferentemente de outros modelos da BYD enviados voluntariamente, o Song Pro foi testado por iniciativa da própria organização para fornecer dados precisos ao consumidor.

O veículo possui dimensões de 4738x1860x1710 mm e entre-eixos de 2712 mm. O conjunto híbrido combina um motor a gasolina de 1.5 litro (98 cv) com um motor elétrico (197 cv), totalizando 212 cv. Está equipado com baterias de 12,9 ou 18,3 kWh, oferecendo autonomia elétrica entre 71 e 100 km (ciclo NEDC) e alcance total híbrido de até 1030 km, com tanque de 52 litros. Na Austrália, o preço varia entre 37.500 e 41.600 AUD.