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Aston Martin adia lançamento do primeiro 100% elétrico para janela de 2033 a 2035

Carros

Adrian Holmark, CEO da Aston Martin, adiou o lançamento do primeiro veículo totalmente elétrico da marca do horizonte de 2030 para uma janela entre 2033 e 2035. Anteriormente, sob a administração anterior, o lançamento estava previsto para 2027. Holmark, que assumiu o cargo em setembro de 2024, inicialmente moveu a data-limite para 2030, mas agora define um intervalo mais amplo. "Não darei uma data exata porque ela não é precisa. Pode ser 2035 ou 2033, mas tudo dentro de uma janela de três anos. Com certeza não será 2031”, explicou o executivo.

Aston Martin
Photo: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Aston Martin

Essa alteração nos planos não afeta a linha atual de motores a combustão. A Aston Martin continuará produzindo os motores V8 e V12 até 2035, alinhando-se aos prazos máximos das regulamentações nos principais mercados. Holmark enfatiza a distinção entre "adiar” e "negar” a eletrificação: a empresa não abandona a estratégia elétrica, mas posterga seu lançamento até que as condições de mercado sejam totalmente definidas.

Segundo a Autocar, o fabricante está realizando um "teste de estresse” em cenários de integração de unidades de potência elétricas em mercados específicos, em vez de vincular-se a uma data global única. A parceria estratégica com a Lucid fornece à Aston Martin acesso a tecnologias de veículos elétricos, e Holmark destaca que o atraso beneficia a empresa: no momento da ativação do acordo, a tecnologia que receberão será substancialmente diferente daquela descrita no contrato original.

A montadora mantém o foco em motores a combustão, utilizando o V8 da Mercedes-AMG e as arquiteturas eletrônicas da Mercedes-Benz em seus modelos atuais. O roadmap prevê a hibridização, embora os híbridos plug-in (PHEV) provavelmente sejam excluídos, uma vez que seus pesados pacotes de bateria e a necessidade de infraestrutura são incompatíveis com o posicionamento da marca.

Sistemas de hibridização leves, como os soft-hybrid ou full-hybrid, permitirão o cumprimento das normas ambientais sem alterar o caráter dos produtos. O novo DBX GT, um SUV de luxo com preço de lista de 260.000 dólares e um V8 turboalimentado, exemplifica o fato de que os motores a combustão permanecerão como elemento dominante da oferta da Aston Martin até 2035.

Vários fatores motivam o adiamento: a demanda dos clientes, o estágio da tecnologia de baterias e motores elétricos, as especificidades dos mercados regionais e a legislação. Na União Europeia, planeja-se uma redução de 100% das emissões de CO2 para novas frotas em 2035 em comparação com 2021, embora existam exceções para modelos de baixo volume com motores que utilizam e-combustíveis neutros em carbono.

No Reino Unido, o governo planeja permitir a venda de novos híbridos até 2035, após o que todos os novos carros de passeio e vans devem ser zero-emissão. Holmark considera esses marcos regulatórios como a vida útil efetiva da maioria dos modelos com motor a combustão na linha da marca. Atualmente, os investimentos da Aston Martin em veículos elétricos têm caráter pesquisado, não impactando a infraestrutura de produção. "A Aston agora se sente como uma empresa comum”, resume Holmark, indicando o retorno a um equilíbrio pragmático entre tradição e compromissos futuros.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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