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BMW encerra produção do diesel na Série 3 após 38 anos de história

Carros

A BMW encerrou oficialmente a produção de motores diesel para o seu modelo mais vendido, a série 3, com a transição para o oitavo ciclo (código G50). A partir de 30 de setembro, o configurador online deixou de permitir a reserva de veículos dessa geração equipados com turbodieseis. Essa decisão marca o fim de 38 anos de história do motor a diesel na linha 3, cujo início data de 1985, com o modelo 324d, um seis cilindros atmosférico de 2,4 litros e 86 cv. A versão de pico da geração anterior era a M340d xDrive, com 340 cv.

BMW 3-Series E93
Photo: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW 3-Series E93

A saída do diesel da plataforma mais popular da marca está vinculada à inviabilidade econômica e ao rigor das normas de emissões. Após o escândalo do "dieselgate” e a implementação dos testes RDE (emissões reais de operação), a redução do óxido de nitrogênio (NOx) exige o uso de sistemas catalíticos SCR e tanques para o aditivo AdBlue. Essas modificações aumentam o custo de fabricação, mas não justificam a queda da demanda global. A BMW aponta que a preferência por diesel varia significativamente por região, levando a empresa a concentrar recursos em tecnologias com maior alcance internacional.

Na prática, a estrutura de oferta muda em favor de híbridos e elétricos. No segmento de veículos urbanos, as versões elétricas ganham vantagem por não gerar emissões durante a tração elétrica. A acessibilidade econômica dessa opção foi demonstrada pelo i3: a versão com tração nas quatro rodas e 374 cv, com autonomia de até 710 km, custa apenas 10% a mais que o modelo a gasolina 320i (211 cv). A partir de 2027, a linha da série 3 receberá híbridos plug-in (PHEV).

Estrategicamente, a marca aposta em motores a gasolina com sistemas de hibridização leve de 48 volts, onde o motor elétrico auxilia o principal e alimenta a eletrônica de bordo, sem fornecer tração independente. O desenvolvimento de unidades de força a diesel deixou de ser rentável em escala de vendas, forçando o fabricante a abandonar essa tecnologia não apenas na série 3, mas também, provavelmente, em modelos mais acessíveis, onde o equipamento ambiental caro é difícil de incorporar ao preço final. Essa tendência reflete o afastamento global dos fabricantes de diesel na classe compacta, direcionando o foco para a eletromobilidade e motores a gasolina eficientes.

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Author`s name Petr Ermilin
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