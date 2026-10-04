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Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6

Carros

A linha 2027 do Chevrolet Corvette estreia com uma mudança significativa na motorização: o novo bloco V8 LS6 de 6,7 litros substitui o anterior LT2 de 6,2 litros nas configurações Stingray, Grand Sport e Grand Sport X. Esta atualização eleva a potência para 535 cavalos e o torque para 520 lb-ft, garantindo um desempenho notavelmente superior mesmo nas versões base. Contudo, paralelamente ao ganho de desempenho, a GM emitiu o boletim de serviço PIP132, que sinaliza uma tendência de vazamento de óleo em unidades com este novo motor.

2021 Chevrolet Corvette C8
Photo: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2021 Chevrolet Corvette C8

O documento descreve um cenário específico de identificação: manchas de óleo no solo e uma pequena infiltração na área de acoplamento entre o cárter de óleo e o adaptador do radiador de óleo. Quando o motor está em funcionamento, pode-se observar a formação de bolhas nas fixações dianteiras ou traseiras deste adaptador, indicando a passagem de fluido sob pressão.

A orientação técnica da GM para a resolução do problema é direta: a substituição de dois selos de alta pressão nos portos do cárter, localizados entre o cárter e o adaptador do radiador. Um aspecto crítico do procedimento é a apertagem dos quatro parafusos do adaptador de óleo do radiador. A sequência e a uniformidade do torque devem ser rigorosamente respeitadas para evitar novas vazamentos causados por distribuição desigual da pressão mecânica.

É fundamental distinguir a natureza desta comunicação. Trata-se de um boletim de serviço, não de um recall de campanha. O objetivo é fornecer aos técnicos das concessionárias o procedimento exato para a reparação. Por isso, recomenda-se que proprietários que identificem sinais de vazamento procurem as lojas autorizadas Chevrolet, evitando tentativas de reparo autônomo que possam não atender aos padrões de calibração exigidos pela montadora.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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