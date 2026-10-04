Geely e Nio formalizam acordo para baterias trocáveis, excluindo Zeekr

Geely e Nio formalizaram um acordo para o desenvolvimento conjunto de tecnologias de baterias trocáveis. Na prática, a Geely assumirá a criação de veículos elétricos cuja estrutura permita a rápida remoção e instalação dos acumuladores, enquanto a Nio fornecerá os serviços de infraestrutura para a substituição. O arranjo, contudo, não abrange o subgrupo Zeekr, que mantém uma estratégia divergente e não planeja produzir modelos com essa funcionalidade.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мастер ремонтирует батарею электромобиля

A aposta da Zeekr recai sobre a ultra-rapidez na carga e soluções híbridas. A versão atualizada do Zeekr 001, equipada com bateria de 95 kWh, registra um tempo de carregamento de 10% a 70% em apenas 4 minutos e 30 segundos, apontado como o índice mais rápido entre os carros elétricos de produção em série no mercado global. Já o modelo híbrido Zeekr 9X oferece autonomia de até 380 km em tração elétrica, com recarga de 20% a 80% concluída em 9 minutos. Essa base tecnológica dispensa à Zeekr a necessidade de realizar reformas caras no chassi e no compartimento das baterias, exigência inerente à arquitetura de baterias intercambiáveis.

A divergência técnica dentro do mesmo conglomerado expõe contradições de mercado. Enquanto Nio e Zeekr disputam o segmento de veículos de alto preço, a Geely visa a faixa de acesso mais amplo. A entrada da Zeekr no segmento de baterias trocáveis colocaria em risco suas vantagens competitivas frente à Nio, cujo modelo de negócio já está estruturado em torno dessa prestadora de serviço. A análise sugere que o contrato entre Geely e Nio tem como objetivo primário elevar a atratividade da marca Lynk&Co.

O documento do acordo estabelece que a participação acionária da Geely na Nio Power — operadora do serviço — aumentará apenas se a colaboração começar a gerar o benefício projetado. Essa cláusula reflete a cautela de ambas as partes, que ainda não garantem o sucesso imediato da parceria. Até o momento, nenhuma das empresas comentou publicamente as diferenças de abordagem no desenvolvimento de veículos elétricos dentro do grupo.