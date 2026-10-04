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Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado

Carros

A Chery prepara o lançamento global do Stockman, um picape sobre chassi que estreia comercialmente na Austrália. O diferencial central do modelo não está apenas na estética inspirada em carros clássicos, mas na arquitetura de propulsão: trata-se do primeiro híbrido plug-in do mercado a utilizar um motor diesel como base termelétrica, abandonando o padrão comum de motores a combustão interna alimentados a gasolina.

Chery Stockman
Photo: commons.wikimedia.org by Carsales, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Chery Stockman

Mecanismo de propulsão e parâmetros de desempenho

A configuração técnica combina um turbodiesel de 2,5 litros com um motor elétrico. O sistema conjunto entrega potência máxima de 476 cv e torque de 800 Nm. Essa especificação visa atender a uma necessidade específica: manter a capacidade de tração e carga típica de caminhões leves, reduzindo simultaneamente o consumo de combustível em operações de baixa intensidade.

Os parâmetros declarados para o uso prático incluem:

  • Consumo de 2 litros por 100 km no modo híbrido.
  • Autonomia elétrica de 100 km, permitindo deslocamentos urbanos sem o acionamento do motor de combustão interna.
  • Capacidade de rebocagem de até 3,5 toneladas, mantendo a funcionalidade para cargas pesadas e equipamentos recreativos.

Construção e recursos de uso

O Stockman mantém a estrutura sobre chassi, característica de veículos utilitários. O veículo possui altura livre do solo de 247 mm e conta com três travações de diferencial. Como o comprimento total é próximo de 5,5 metros, o sistema inclui uma função de assistência para manobras em espaços restritos, facilitando os giros em áreas urbanas ou estreitas.

O acabamento interno busca afastar a imagem de veículo puramente utilitário. O painel de instrumentos é digital, acompanhado de um heads-up display (projeção de dados no para-brisa). Os bancos oferecem aquecimento e ventilação. Um ponto de atenção para o uso em off-road é a preservação de botões físicos para as funções principais, oferecendo uma interação mais direta e tátil em comparação com interfaces puramente sensíveis ao toque.

Posicionamento de mercado

No mercado chinês, o modelo é conhecido como Rely P3X ou Hi800. A estratégia de expansão internacional inicia-se na Austrália, onde o segmento de picapes é forte. As encomendas começam em outubro de 2026. A Chery adotou uma estratégia de reserva cega: os clientes podem pagar um depósito reembolsável antes do anúncio oficial do preço final.

A expectativa é de que o Stockman entre em confronto direto com os picapes híbridos da BYD e GWM. Se a faixa de preço se situar em torno de 3,5 a 4 milhões de rublos (em equivalente), a combinação de torque diesel e baixo consumo pode consolidar o modelo em mercados internacionais que possuam infraestrutura de abastecimento diesel bem estabelecida.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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