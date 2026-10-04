Toyota lidera pacto inédito entre concorrentes japonesas para padronizar tolerâncias de qualidade e cortar custos

Toyota, Honda, Mazda, Suzuki e Mitsubishi, juntamente com fornecedores, realizaram no Japão um encontro atípico para a indústria automotiva: a discussão de padrões de qualidade na fábrica da Toyota em Tahara. Mais de 100 especialistas de empresas concorrentes analisaram componentes específicos e processos de produção para identificar oportunidades de redução de custos sem comprometer o funcionamento dos veículos.

Photo: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic

A base dessa colaboração é a iniciativa "Smart Standard Activity” (SSA) da Toyota, lançada em 2017. O objetivo central da programa é cessar o desperdício de recursos na rejeição ou retrabalho de peças devido a defeitos cosméticos que não afetam o desempenho do conjunto e são invisíveis ao usuário. Um exemplo citado pela Toyota é o de riscos na parte inferior das grades do ventilador do banco traseiro, que não são visíveis na posição normal; tais marcas não mais constituem motivo para o descarte da peça. Segundo a montadora, quando multiplicado por milhões de componentes e milhares de fornecedores, esse tipo de decisão gera economia substancial.

O problema é agravado pelo fato de os mesmos fornecedores enviarem peças para vários fabricantes, cada um com requisitos históricos distintos sobre defeitos toleráveis. Para reduzir essa incerteza, em abril de 2025, a Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis (JAMA) e a Associação Japonesa de Fabricantes de Peças Automotivas (JAPIA) criaram um grupo de trabalho conjunto para a SSA. Antes disso, nesse mesmo ano, as entidades adotaram uma declaração promovendo a SSA, transformando a prática interna da Toyota em um padrão de setor.

A cooperação é estritamente limitada a áreas não competitivas: preços, volumes de produção e tecnologias permanecem sob controle de cada empresa. Discutem-se apenas questões relacionadas à aparência dos componentes e à eficiência dos processos produtivos. De acordo com dados da Toyota, até o final de 2025, o programa SSA registra aproximadamente 7.500 casos, dos quais 67% das propostas foram aceitas.

Essa abordagem evita a duplicação de esforços no trato com fornecedores comuns, o que é especialmente relevante diante da pressão global sobre custos e da concorrência de fabricantes chineses. A Toyota considera a possibilidade de expandir a iniciativa para toda a indústria automotiva japonesa, que emprega cerca de 5,5 milhões de pessoas, e já promove a SSA na América do Norte, Europa e Ásia.

A empresa aplicou lógica semelhante em 2024 no desenvolvimento de novos motores: Toyota, Mazda e Subaru colaboram em tecnologia, mas mantêm suas propostas únicas — quatro cilindros em linha na Toyota, rotativo na Mazda e boxer na Subaru. No caso da qualidade das peças, os concorrentes não criam um padrão universal único, mas alinham a abordagem para avaliação de desvios toleráveis, o que reduz a carga na cadeia de suprimentos e aumenta sua eficiência.