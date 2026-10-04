Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho

Tesla introduziu uma série de alterações na versão norte-americana do Model 3, mudanças que não estão vinculadas à troca de ano-modelo. A empresa anunciou as atualizações, presumivelmente já disponíveis ou em implementação imediata, sem indicar datas específicas. Os preços permanecem inalterados: a variante de tração traseira de entrada custa 38.630 dólares, a Premium AWD, 49.130 dólares, e a Model 3 Performance, 56.630 dólares.

Photo: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Tesla Model 3

O elemento central da cabine é agora uma tela sensível ao toque de 16 polegadas, substituindo o painel anterior de 15,4 polegadas. De acordo com as informações disponíveis, a densidade de pixels da nova tela é superior, e o dispositivo tornou-se padrão para toda a linha. Provavelmente, a Tesla utilizou o mesmo display que instalou anteriormente no Model Y.

A modificação Model 3 Performance recebeu um aumento de potência: a potência pico subiu de 510 para 528 cv. O tempo de aceleração até 60 milhas por hora (96,5 km/h) permaneceu o mesmo — 2,9 segundos. Donos dessa versão passam a ter um novo teto preto, e a autonomia aumentou de 309 para 316 milhas (497-509 km).

As características da versão Premium AWD mudaram significativamente. O tempo de aceleração até 60 milhas por hora foi reduzido de 4,2 para 3,8 segundos. A Tesla não divulgou o motivo da melhora: não se sabe se o carro recebeu potência adicional ou otimizações de sistema. A autonomia dessa modificação, segundo estimativas, manteve-se em 346 milhas (557 km).

A versão norte-americana não possui a função vehicle-to-load, que permite usar o veículo como fonte externa de energia para dispositivos. Essa opção já está disponível nos mercados da China, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, mas a razão para sua ausência nos EUA não foi explicada.