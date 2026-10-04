Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Buraco nas contas de Kiev: UE recusa novos compromissos além do empréstimo já definido
Nutrição Estrutural: A base biológica para pele, cabelos e unhas
Alfaiataria moderna: como integrar cores saturadas em looks formais
Quadril fixo contra o chão surpreende: controle da coluna evita hiperextensão em flexões
Subaru anuncia reformulação da linha Impreza nos Estados Unidos para o ano de 2027
Rússia e Níger formalizam comissão para substituir exportação de minério bruto por produtos processados
Laila Zaid e Bel Coelho participam de ações contra o desperdício de comida no Brasil
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Tendências de acessórios para 2026: saiba como a volumetria das peças está transformando os looks

Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho

Carros

Tesla introduziu uma série de alterações na versão norte-americana do Model 3, mudanças que não estão vinculadas à troca de ano-modelo. A empresa anunciou as atualizações, presumivelmente já disponíveis ou em implementação imediata, sem indicar datas específicas. Os preços permanecem inalterados: a variante de tração traseira de entrada custa 38.630 dólares, a Premium AWD, 49.130 dólares, e a Model 3 Performance, 56.630 dólares.

Tesla Model 3
Photo: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Tesla Model 3

O elemento central da cabine é agora uma tela sensível ao toque de 16 polegadas, substituindo o painel anterior de 15,4 polegadas. De acordo com as informações disponíveis, a densidade de pixels da nova tela é superior, e o dispositivo tornou-se padrão para toda a linha. Provavelmente, a Tesla utilizou o mesmo display que instalou anteriormente no Model Y.

A modificação Model 3 Performance recebeu um aumento de potência: a potência pico subiu de 510 para 528 cv. O tempo de aceleração até 60 milhas por hora (96,5 km/h) permaneceu o mesmo — 2,9 segundos. Donos dessa versão passam a ter um novo teto preto, e a autonomia aumentou de 309 para 316 milhas (497-509 km).

As características da versão Premium AWD mudaram significativamente. O tempo de aceleração até 60 milhas por hora foi reduzido de 4,2 para 3,8 segundos. A Tesla não divulgou o motivo da melhora: não se sabe se o carro recebeu potência adicional ou otimizações de sistema. A autonomia dessa modificação, segundo estimativas, manteve-se em 346 milhas (557 km).

A versão norte-americana não possui a função vehicle-to-load, que permite usar o veículo como fonte externa de energia para dispositivos. Essa opção já está disponível nos mercados da China, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, mas a razão para sua ausência nos EUA não foi explicada.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Gatos passam a defecar fora da caixa por preferências sensoriais
Animais
Gatos passam a defecar fora da caixa por preferências sensoriais
Cães sofrem em viagens longas: paredes sólidas limitam visão e reduzem estresse
Animais
Cães sofrem em viagens longas: paredes sólidas limitam visão e reduzem estresse
Eixo da Terra em movimento: padrões antigos de inundações revelam quatro episódios acelerados
Ciência
Eixo da Terra em movimento: padrões antigos de inundações revelam quatro episódios acelerados
Mais populares
Jeans-joggers: a transição da armadura urbana para o conforto doméstico

A simulação visual do brim em tecidos maleáveis substitui a compressão dos jeggings pela amplitude de cortes barrel e pernas largas.

Jeans-joggers: a transição da armadura urbana para o conforto doméstico
Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro
Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro
Civic Type R mais potente: ajustes no conforto redefinem o uso diário nos EUA
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas
O fim do domínio dos utilitários atuais: a BMW prepara uma ofensiva que deixará concorrentes em xeque
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
últimos materiais
Alfaiataria moderna: como integrar cores saturadas em looks formais
Quadril fixo contra o chão surpreende: controle da coluna evita hiperextensão em flexões
Subaru anuncia reformulação da linha Impreza nos Estados Unidos para o ano de 2027
Rússia e Níger formalizam comissão para substituir exportação de minério bruto por produtos processados
Laila Zaid e Bel Coelho participam de ações contra o desperdício de comida no Brasil
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Tendências de acessórios para 2026: saiba como a volumetria das peças está transformando os looks
Sono insuficiente encurta vidas: estudo liga privação ao impacto maior que má alimentação
Mannik: a textura depende da hidratação da gema de aveia e do tipo de fruta
Cansaço de ver pelos encravados: o erro comum que destrói a integridade das fibras têxteis
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.