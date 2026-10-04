Subaru anuncia reformulação da linha Impreza nos Estados Unidos para o ano de 2027

A Subaru prepara uma reformulação significativa da Impreza para o mercado norte-americano, com lançamento previsto para o fim de 2026, correspondente ao modelo de 2027. A mudança central na estratégia da montadora é a simplificação da linha de motores: o propulsor de 2,0 litros, que entregava 154 cv, sai de linha. Em seu lugar, o motor de 2,5 litros com 182 cv, anteriormente exclusivo da versão RS, passa a ser o padrão para toda a gama.

O que muda na configuração base

Essa alteração técnica redefine o ponto de entrada da Impreza. A versão Base, que antes contava com o motor menor, agora herda os 182 cv e o aumento no torque. Na prática, isso elimina a necessidade de escolher entre economia e desempenho, já que a configuração mais acessível ganha 28 cv a mais que a anterior. O sistema de tração integral permanente e o câmbio automático Lineatronic permanecem inalterados como atributos estruturais do veículo.

A decisão de eliminar a configuração intermediária, a Sport, e consolidar a oferta em dois pilares — a Base e a topo de linha RS — responde a um contexto de mercado desafiador. As vendas do modelo nos Estados Unidos caíram 43% nos primeiros oito meses do ano em curso. Ao remover a versão intermediária, a Subaru busca oferecer uma proposta mais direta: maior potência por um preço reduzido em comparação à oferta atual.

Preço e equipamentos

A nova versão Base com o motor de 2.5 será posicionada a US$ 24.595. Para efeito de comparação, a versão Sport atual, equipada com o motor de 2,0 litros, custa US$ 2.000 a mais. Isso significa que o comprador passa a obter mais força motriz e potencial de resposta por um valor menor.

Apesar do status de entrada, a especificação da Base 2027 inclui um pacote de equipamentos focado em conforto e segurança diária:

Sistema de segurança ativa EyeSight, com piloto adaptativo e frenagem automática de emergência;

Acesso e partida por chave presencial com botão de ignição;

Faróis full-LED, substituindo a tecnologia halógena para melhor iluminação noturna;

Duas telas independentes no painel central para gerenciamento de multimídia e controle de clima.

A versão RS

Para quem busca acabamento superior e recursos adicionais, a versão RS mantém seu posicionamento premium. Os destaques incluem rodas de 18 polegadas, uma tela vertical de multimídia com 11,6 polegadas de diagonal, carregador de telefone por indução e bancos com aquecimento. O pacote de segurança da RS incorpora sensores específicos para monitoramento de pontos cegos, complementando o sistema EyeSight já presente na base.

Como a produção da Impreza continua centralizada no Japão, essas atualizações de especificação podem, eventualmente, ser estendidas a outros mercados onde o hatchback de cinco portas é comercializado. A proposta de 2027 representa um ajuste direto na relação entre potência disponível e preço de entrada, reduzindo a complexidade da escolha ao eliminar a opção de motor menos potente.