BMW corta 8.000 postos e encerra diesel na Europa por inviabilidade econômica

BMW Group formalizou uma estratégia de reestruturação profunda diante da deterioração das condições de mercado. A companhia reconheceu a queda na rentabilidade e respondeu com medidas estruturais: redução de quadro de pessoal e descontinuação da produção de motores diesel na Europa. Essa abordagem sinaliza o fim da oferta padronizada global da marca, substituindo-a por portfólios regionais distintos.

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Eficiência operacional e redução de custos

Os indicadores financeiros projetados para 2026 indicam uma margem operacional entre 1% e 3%. Para reverter esse cenário, a gestão, sob a direção do novo CEO Milan Nedelkovich, priorizou a digitalização extrema dos processos. A inteligência artificial será aplicada não apenas no design de veículos, mas também em logística, aquisições e atendimento ao cliente.

Essa otimização operacional está diretamente ligada a ajustes no quadro de funcionários. A BMW lançou um programa de desligamento voluntário que afeta 8.000 colaboradores na Alemanha, visando reduzir os custos unitários de produção e administração.

Restrição de oferta no mercado europeu

A próxima geração do BMW 3 Series, identificada pelo código G50, deixará de incluir variantes diesel. A decisão é fundamentada pela inviabilidade econômica de atender às rigorosas normas de emissão de poluentes atuais, que exigem sistemas de tratamento de escapamento complexos e caros, corroendo a margem de lucro desses sedãs.

Além da exclusão do diesel, o portfólio europeu será enxugado. O compacto 2 Series Active Tourer não terá sucessor, indicando o encerramento da aposta nessa categoria de monovolumes familiares. Em contrapartida, em 2028, chegará ao mercado o elétrico compacto BMW i1, da família Neue Klasse, disponível com tração traseira ou integral, posicionado como o modelo de entrada da marca.

Especialização regional para China e Estados Unidos

A estratégia de "um carro para o mundo" foi abandonada. Os mercados asiático e norte-americano receberão produtos com especificações radicalmente diferentes, alinhadas às preferências locais e ao desempenho comercial específico de cada região.

Na China, onde as vendas dos modelos locais da BMW caíram quase 19%, a empresa planeja elevar o nível de localização da produção e suprimentos para 95%. A oferta no país será concentrada em modelos de luxo e alto valor agregado, equipados com tecnologias específicas para o gosto do consumidor chinês, abandonando as versões compactas e de menor preço.

Por outro lado, o mercado dos Estados Unidos exigirá maior envergadura e potência. A BMW desenvolve um novo SUV de topo, que pode ser designado como X8 ou X9, posicionado acima do atual X7. Este veículo será focado em motores a gasolina de alta performance e conforto extremo, atendendo à demanda local por status e dimensões generosas.

A reorientação da BMW evidencia a fragmentação dos mercados automotivos. Para o consumidor europeu, isso implica a transição forçada para a eletrificação e a ausência de opções diesel no segmento médio-alto. Para os entusiastas de grandes SUVs tradicionais, as ofertas serão cada vez mais segmentadas por região, com produtos exclusivos para a América do Norte ou Ásia, refletindo uma estratégia de maximização de margem em mercados específicos em detrimento da universalidade do produto.