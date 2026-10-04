A lógica construtiva do Crayford Mojito: engenharia de subtração para o Mini Mk2

O que define o caráter do Crayford Mojito não é apenas a ausência de laterais, mas a lógica construtiva que as torna possíveis. Trata-se de uma engenharia de subtração que transforma o clássico Mini em um veículo aberto para curtos deslocamentos costeiros. Com preços de entrada a partir de £35.000, o Mk2, ressuscitado sob a direção de Paul Osbourn, ocupa um nicho específico no mercado de restomods, priorizando a função náutica e a simplicidade mecânica sobre o luxo convencional.

Photo: commons.wikimedia by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ MINI Cooper SE

A origem da marca Crayford remonta à década de 1970, período em que a empresa atuava na conversão de Minis e Triumph TR7 para conversíveis, além de importar o anfíbio Argocat. O nome caiu no esquecimento após a saída de David McMullean dos negócios na década de 1980, até que Osbourn obtivesse os direitos para seu uso. A aprovação da família McMullean por essa decisão valida a legitimidade da retomada da marca no seu contexto atual, conectando o presente ao histórico de atividades da empresa.

A transformação estrutural do Mini é radical, porém calculada para preservar a integridade do chassi. O processo envolve a remoção da seção das portas, do vidro traseiro e de partes do forro inferior. No lugar desses elementos, são instaladas três novas chapas: uma seção na zona das dobradiças das portas, uma estrutura elevada para o soleiro e uma traseira inclinada. Segundo Osbourn, nenhum dos componentes removidos era estruturalmente responsável pela rigidez do veículo, o que garante a estabilidade da construção mesmo após tal intervenção drástica.

A escolha dos materiais reflete um compromisso entre a estética marinha e a disciplina de custos. Os assentos são revestidos com o mesmo tecido utilizado em superfícies externas de iates, enquanto o piso recebe revestimento sintético da Flexiteek. O teto deslizante é fornecido por um fabricante americano que, inicialmente, hesitou em garantir a vedação de suas coberturas de lona para o clima britânico. No entanto, dado que a abertura é a função primária do Mojito, essas preocupações técnicas com vedação tornam-se irrelevantes para o uso pretendido.

A mecânica mantém-se próxima ao original Mk1. O motor recebe um ajuste mínimo, focado em aumentar o torque em rotações baixas em vez de buscar potência máxima. Os freios a disco na frente são uma atualização, mas o peso total do veículo provavelmente permanece próximo dos 650 kg originais. A ausência de assistentes eletrônicos torna a direção direta e informativa. A transmissão manual de quatro marchas, com curso longo da alavanca, adiciona uma qualidade tátil à condução, transformando o trajeto curto em uma ação consciente e deliberada.

A ergonomia é ditada pela compactidade extrema: pouco mais de 3 metros de comprimento e menos de 1,5 metro de largura. A posição do motorista exige joelhos dobrados e uma pegada no volante típica de esportivos estreitos. A falta de laterais cria um efeito de imersão total no ambiente, posicionando o automóvel como um complemento funcional a um estilo de vida de praia ou costeiro, e não como um meio para viagens interurbanas longas.

O futuro da Crayford aponta para a eletrificação. Osbourn reconhece que a maioria dos potenciais compradores não está disposta ou apta a operar caixas de câmbio manuais. Enquanto conversões elétricas existentes custam entre £15.000 e £25.000 apenas em componentes, o Mojito requer características comparáveis às do Mini elétrico Moke: velocidade máxima de 80 km/h (50 mph) e autonomia de cerca de 120 km (80 milhas). Essa configuração mantém o projeto acessível, alinhando-se com o orçamento teto de £50.000.