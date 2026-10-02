O fim do domínio dos utilitários atuais: a BMW prepara uma ofensiva que deixará concorrentes em xeque

BMW prepara o lançamento de um novo topo de linha em sua gama de SUVs, uma novidade que se posicionará acima do X7 atual. Embora o nome oficial ainda não tenha sido revelado, a lógica da marca aponta para a adoção do índice X9. Essa adição visa oferecer o utilitário esportivo mais extenso e luxuoso da história da BMW, entrando em confronto direto com gigantes como o Range Rover e o Cadillac Escalade.

Photo: commons.wikimedia.org by Stefan Oberreuter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW XM

Espaço e configuração de interior

O principal diferencial deste novo modelo reside em suas dimensões físicas. As estimativas indicam que o comprimento do carroçário alcançará cerca de 5,4 metros. Isso representa um aumento de 20 a 30 centímetros em relação ao X7 vigente. Esse ganho de espaço não é apenas uma questão de status, mas uma resposta prática à necessidade de um terceiro banco traseiro verdadeiramente habitável por adultos, e não limitado a crianças ou uso ocasional.

Espera-se que a BMW ofereça duas configurações principais de cabine:

Versão familiar: dotada de três fileiras de assentos, pensada para acomodar grupos maiores ou famílias com múltiplos filhos.

dotada de três fileiras de assentos, pensada para acomodar grupos maiores ou famílias com múltiplos filhos. Versão executiva: com dois bancos traseiros individuais (capitã), amplo espaço para as pernas e um porta-malas de volume significativo.

Motorização e base técnica

Para acelerar o lançamento e manter a manutenibilidade acessível, a BMW planeja utilizar tecnologias já validadas no X7 de geração atual. Essa decisão reduz o risco de problemas iniciais associados a modelos totalmente novos, já que a maioria dos componentes já passou por testes no mercado.

No departamento motor, a expectativa é de um motor V8 de 4,4 litros com duplo turbocompressor. É provável que ele opere em um esquema de 'híbrido leve' (mild-hybrid), onde um motor elétrico compacto integrado auxilia o motor térmico durante as acelerações, suavizando a partida e otimizando o consumo em deslocamentos urbanos. Além disso, o mercado aguarda o lançamento de versões híbridas plug-in, que permitirão percorrer pequenas distâncias exclusivamente em modo elétrico, recurso relevante para o contexto urbano.

Público-alvo e cronograma

O principal mercado de destino para este 'gigante' será a América do Norte, motivo pelo qual a produção está prevista para as fábricas dos Estados Unidos. No entanto, o modelo deve chegar a outros mercados que valorizam grandes dimensões e conforto premium. O surgimento do X9 atende à demanda de clientes que consideram o X7 insuficiente em termos de capacidade quando comparado a concorrentes americanos, como o Lincoln Navigator.

Os prazos exatos para o estreiante ainda não foram confirmados pela marca. Contudo, analistas estimam que o veículo faça sua estreia nos próximos três anos. O projeto insere-se na estratégia de longo prazo da empresa, que se estende até 2030, indicando que o desenvolvimento deste 'super-SUV' já encontra-se em fase avançada.