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O fim do domínio dos utilitários atuais: a BMW prepara uma ofensiva que deixará concorrentes em xeque

Carros

BMW prepara o lançamento de um novo topo de linha em sua gama de SUVs, uma novidade que se posicionará acima do X7 atual. Embora o nome oficial ainda não tenha sido revelado, a lógica da marca aponta para a adoção do índice X9. Essa adição visa oferecer o utilitário esportivo mais extenso e luxuoso da história da BMW, entrando em confronto direto com gigantes como o Range Rover e o Cadillac Escalade.

BMW XM
Photo: commons.wikimedia.org by Stefan Oberreuter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW XM

Espaço e configuração de interior

O principal diferencial deste novo modelo reside em suas dimensões físicas. As estimativas indicam que o comprimento do carroçário alcançará cerca de 5,4 metros. Isso representa um aumento de 20 a 30 centímetros em relação ao X7 vigente. Esse ganho de espaço não é apenas uma questão de status, mas uma resposta prática à necessidade de um terceiro banco traseiro verdadeiramente habitável por adultos, e não limitado a crianças ou uso ocasional.

Espera-se que a BMW ofereça duas configurações principais de cabine:

  • Versão familiar: dotada de três fileiras de assentos, pensada para acomodar grupos maiores ou famílias com múltiplos filhos.
  • Versão executiva: com dois bancos traseiros individuais (capitã), amplo espaço para as pernas e um porta-malas de volume significativo.

Motorização e base técnica

Para acelerar o lançamento e manter a manutenibilidade acessível, a BMW planeja utilizar tecnologias já validadas no X7 de geração atual. Essa decisão reduz o risco de problemas iniciais associados a modelos totalmente novos, já que a maioria dos componentes já passou por testes no mercado.

No departamento motor, a expectativa é de um motor V8 de 4,4 litros com duplo turbocompressor. É provável que ele opere em um esquema de 'híbrido leve' (mild-hybrid), onde um motor elétrico compacto integrado auxilia o motor térmico durante as acelerações, suavizando a partida e otimizando o consumo em deslocamentos urbanos. Além disso, o mercado aguarda o lançamento de versões híbridas plug-in, que permitirão percorrer pequenas distâncias exclusivamente em modo elétrico, recurso relevante para o contexto urbano.

Público-alvo e cronograma

O principal mercado de destino para este 'gigante' será a América do Norte, motivo pelo qual a produção está prevista para as fábricas dos Estados Unidos. No entanto, o modelo deve chegar a outros mercados que valorizam grandes dimensões e conforto premium. O surgimento do X9 atende à demanda de clientes que consideram o X7 insuficiente em termos de capacidade quando comparado a concorrentes americanos, como o Lincoln Navigator.

Os prazos exatos para o estreiante ainda não foram confirmados pela marca. Contudo, analistas estimam que o veículo faça sua estreia nos próximos três anos. O projeto insere-se na estratégia de longo prazo da empresa, que se estende até 2030, indicando que o desenvolvimento deste 'super-SUV' já encontra-se em fase avançada.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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