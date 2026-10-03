Honda atualiza Civic Type R para América do Norte com foco em conforto e precisão

A Honda revelou a versão atualizada do Civic Type R para o mercado da América do Norte. A decisão de engenharia foi clara: manter a potência do motor inalterada, mas refinar o comportamento dinâmico para torná-lo mais preciso na pista e mais confortável no uso diário. O foco não está em aumentar os números de catálogo, e sim em ajustar a resposta do conjunto.

Photo: wikipediа by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic Type R

Refinamentos na direção e no conforto

Para quem utiliza um hot hatch todos os dias, a mudança mais perceptível está nas configurações da suspensão. Os amortecedores do modo mais rígido, o "+R”, foram recalibrados. O objetivo foi reduzir a vibração excessiva sem sacrificar a estabilidade em curvas. O resultado prático é uma carroceria que transmite menos esforço ao motorista em pisos imperfeitos, amenizando o cansaço em trajetos urbanos.

Além da suspensão, a Honda ajustou o "sentimento” do volante e dos pedais. A alavanca de freio recebeu uma mola específica para eliminar o curso livre inicial, permitindo uma dosagem mais precisa da desaceleração. Na câmbio manual de seis marchas, a função de sincronização de rotações (Rev Match) foi programada para agir com maior rapidez, suavizando as trocas para marchas inferiores e protegendo a transmissão de choques. O dianteiro também foi redesenhado com uma tomada de ar maior, facilitando o fluxo de ar para o motor durante esforços prolongados em clima quente.

Habitáculo e segurança

Dentro do cockpit, a novidade mais direta para o conforto térmico é a introdução dos bancos esportivos com aquecimento na especificação norte-americana, uma função que antes exigia a escolha entre o estilo competitivo e o aquecimento básico. O painel de instrumentos agora utiliza o material Ultrasuede, que absorve a luz e reduz reflexos no para-brisa sob sol forte. O sistema de infoentretenimento foi atualizado para suportar serviços da Google e o assistente de voz Alexa, integrando navegação e mídia de forma mais fluida.

Um avanço relevante em segurança ativa é o sistema de frenagem automática pós-colisão. Em caso de acidente onde o motorista perca o controle, a eletrônica aplica os freios automaticamente para evitar impactos secundários com outros veículos ou obstáculos, mitigando riscos de lesões graves.

Mecânica e posicionamento de preço

Por baixo do capô, a unidade de potência permanece a mesma: o motor 2.0 turbo a gasolina gera 319 cavalos de força e 420 Nm de torque. O acoplamento é feito exclusivamente à caixa manual de seis velocidades. A aceleração de 0 a 97 km/h ocorre em aproximadamente 5 segundos. É notável que a versão americana mantém uma potência inferior à do modelo japonês, que atinge 330 cavalos, enquanto a Europa não recebe mais a oferta oficial devido às normas de emissão de gases.

Com preços nos Estados Unidos a partir de 48.700 dólares (equivale a cerca de 4,5 milhões de rublos pela cotação atual), o Civic Type R consolida sua posição. Ele deixou de ser apenas um veículo esportivo acessível para se estabelecer como uma ferramenta de condução de alto desempenho, exigindo um investimento proporcional à sua especialização técnica.