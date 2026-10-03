Civic Type R mais potente: ajustes no conforto redefinem o uso diário nos EUA

A Honda Civic Type R atualizada chegou ao mercado dos EUA para marcar as três décadas da linhagem, com preços de lançamento a partir de 48.695 dólares e entregas previstas para o final de outubro. O compromisso central desta oferta reside em um pacote de melhorias de usabilidade e conforto que não alteram a arquitetura mecânica, mantendo o modelo como o carro Honda mais potente vendido naquele mercado.

Photo: wikipediа by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic Type R

Estado físico e dinâmica de direção

As mudanças externas são pontuais, mas com impacto direto na aerodinâmica: o para-choque frontal recebeu uma entrada de ar maior e um splitter aprofundado que, segundo o fabricante, aumenta a força de aderência ao solo. O capô novo é estilizado para lembrar as versões clássicas do passado. Internamente, o foco do desenvolvimento foi a refinamento da suspensão e da resposta de frenagem. Os engenheiros ajustaram o amortecimento no modo de pilotagem +R, o que resulta em menos inclinação do carro nas curvas e em uma estabilidade superior em pistas irregulares. No conjunto de pedais, a inclusão de uma mola de retorno elimina o folga, proporcionando uma sensação de pressão mais precisa e definida durante as frenagens. Além disso, uma atualização no software suavizou o processo de troca de marchas.

Mecânica e equipamentos de série

A base motriz permanece inalterada: um motor turbo de 2,0 litros que gera 315 cv. A tração é exclusivamente dianteira, gerenciada por uma câmbio manual de seis velocidades e um diferencial autoblocante. A configuração técnica define claramente o perfil do veículo: alta potência com tração dianteira e controle mecânico ativo.

No habitáculo, a prioridade foi a integração de conforto para o uso diário. O aquecimento dos assentos dianteiros agora é item de série em todas as versões. O acabamento recebeu novos materiais no painel de instrumentos e nas portas, enquanto os bancos ganharam melhor contenção lateral para o ocupante. Para destacar os assentos vermelhos de contraste, o interior foi atualizado com elementos em preto.

Entre os equipamentos de tecnologia e segurança, o espelho retrovisor interno com função de escurecimento automático foi incorporado à configuração base. O sistema de entretenimento integra a inteligência artificial Gemini, da Google. O pacote de assistências à condução foi expandido com a inclusão de um mecanismo de prevenção contra impactos secundários após uma colisão.