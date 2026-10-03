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Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro

Carros

A Kia prepara o lançamento das versões GT dos crossover EV3 e EV5 e do EV4 GT, este último posicionado diretamente contra o VW Golf R. A estratégia busca corrigir a inconsistência percebida na linha de esportivos da marca, que oscilou entre o caráter contido do Stinger de 2017 e a agressividade dos 600 cavalos do EV6 GT de 2022. O foco agora é consolidar uma oferta contínua de alto desempenho, preenchendo uma lacuna histórica no segmento compacto.

Kia EV5 GT
Photo: Wikipedia by Maxhdtenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia EV5 GT

Apesar da presença de modelos como o Alpine A290 e o Hyundai Ioniq 5 N, o mercado de "hot hatches" elétricos compactos permaneceu praticamente vazio. A limitação técnica era clara: a profundidade necessária para abrigar as baterias costumava ditar a arquitetura de crossovers elevados, impedindo a criação de um hatchback familiar elétrico no sentido clássico, com dimensões comparáveis ao Volkswagen Golf GTI.

A plataforma do Kia EV4 quebra essa lógica estrutural. Com uma altura inferior a 1.500 mm, o EV4 GT se distingue dos concorrentes diretos, como o Cupra Born, o Volkswagen ID.3 e o MG.4, que excedem esse limite de altura. Essa mudança na geometria do veículo altera a dinâmica de mercado, priorizando a fluidez das reações e o envolvimento do condutor no processo de pilotagem, em vez de focar exclusivamente na potência bruta.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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