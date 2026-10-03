Tesla Model 3 2027 revelado na China: a atualização inesperada transforma o uso do veículo

Apresentada na China, a Tesla Model 3 para o ano-modelo 2027 chega com uma atualização que redefina a experiência de uso, focando em maior conectividade, autonomia e utilidade prática fora da cidade. O modelo está disponível localmente e, segundo informações de mercado, deve chegar à Rússia em breve através de esquemas de importação paralela.

Photo: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model 3

O destaque central da revisão é o novo painel de instrumentos. O anterior, de 15,4 polegadas, foi substituído por uma tela de 16 polegadas, idêntica à já utilizada na Tesla Model Y. Essa mudança não é apenas estética: o novo display oferece resolução de 2560×1440 pixels com densidade superior. A Tesla confirma que a imagem ficou mais brilhante e nítida, com resposta mais rápida e fluida, inclusive em jogos.

Utilidade prática e interior

Outra alteração significativa é a ativação da função de carga externa. O veículo agora pode alimentar equipamentos domésticos de baixa potência, como panelas elétricas e grelhas, diretamente da bateria. Essa funcionalidade transforma a Model 3 em uma opção mais atrativa para quem pratica camping, um segmento em crescimento na China.

No interior, a Tesla expandiu as opções de acabamento. O teto preto em tecido, mais fácil de manter, é agora uma escolha disponível, criando um contraste visual com os bancos claros que reforça a sensação de qualidade. Para o visual externo, os novos rodas de 19 polegadas com acabamento escurecido completam a atualização estética.

Apesar das mudanças, os preços na China permaneceram estáveis. A versão de tração traseira custa a partir de 235.500 iuans (aproximadamente 2,93 milhões de rublos), enquanto a versão de tração nas quatro rodas inicia em 285.500 iuans (cerca de 3,56 milhões de rublos).

Desempenho e autonomia

A base mecânica mantém a mesma arquitetura de baterias e motores, mas com foco na eficiência. A bateria padrão oferece autonomia de até 634 km. Como opção, uma bateria de 78,4 kWh estende o alcance para 753 km.

A performance varia conforme a configuração de tração. A versão de tração traseira conta com um motor de 264 ou 306 cv, atingindo os 100 km/h em 6,1 segundos. Na versão de tração integral, dois motores combinam potência total de 450 ou 503 cv, reduzindo o 0-100 km/h para apenas 3,1 segundos.