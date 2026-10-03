Veículos elétricos: a transição técnica exige novas habilidades de condução

Passar de um carro a combustão (gasolina ou diesel) para um elétrico exige mais do que apenas trocar o combustível; é uma reestruturação significativa dos hábitos de condução. Embora o volante e os pedais permaneçam nas posições convencionais, a lógica de pilotagem muda substancialmente devido à ausência de uma transmissão complexa e à resposta instantânea do motor.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Механическая коробка передач

Silêncio e ausência de vibrações

A primeira adaptação necessária é ao desaparecimento do som do motor ligado. Nos elétricos, não há combustão, movimento de pistões nem vibrações que se transmitam ao volante e aos bancos durante a paralisia do veículo.

Para muitos condutores, isso pode criar a ilusão de que o carro está desligado. Para entender se o veículo está pronto para rodar, é preciso basear-se não na audição, mas no indicador de prontidão (geralmente a inscrição "Ready") no painel de instrumentos. No entanto, em movimento, tornam-se claramente audíveis dentro da cabine os ruídos que antes eram mascarados pelo motor: o zumbido dos pneus e o assobio do vento.

Aceleração instantânea

Diferentemente de um motor a combustão interna, que necessita de tempo para "se desenvolver" e trocar de marcha, o motor elétrico entrega tração máxima imediatamente. Na maioria dos carros elétricos, incluindo o nacional "Atom", utiliza-se um redutor de engrenagem simples (single-stage). Isso produz dois efeitos práticos:

Aceleração linear: o carro acelera de forma uniforme, sem os trancos e pausas típicos das transmissões automáticas.

o carro acelera de forma uniforme, sem os trancos e pausas típicos das transmissões automáticas. Dinâmica excedente: uma pisada forte e hábito no pedal do acelerador pode resultar em uma partida muito intensa. No tráfego urbano, isso requer cautela até que o motorista se acostume à sensibilidade do acelerador.

Estabilidade na estrada

A bateria pesada nos carros elétricos modernos é posicionada sob o assoalho, no ponto mais baixo da carroceria. Isso reduz visivelmente o centro de gravidade. Na prática, essa configuração torna o carro mais estável em curvas e diminui a inclinação lateral do veículo.

Contudo, o grande peso da bateria impõe requisitos específicos ao chassi. Para manter o conforto em superfícies irregulares e, ao mesmo tempo, garantir direção precisa, os fabricantes são forçados a utilizar soluções complexas, como uma suspensão traseira de cinco braços.

Modo de "um pedal"

A principal diferença técnica na condução é a regeneração. Quando o motorista solta o pedal do acelerador, o motor elétrico passa a funcionar como gerador, devolvendo energia à bateria e, simultaneamente, reduzindo a velocidade do veículo.

O efeito lembra a frenagem com o motor em um carro com câmbio manual, mas se manifesta com muito mais força. Em muitos modelos, é possível dirigir quase sem tocar no freio: o carro desacelera intensamente sozinho, assim que o motorista alivia a pressão no acelerador. O pedal do freio é usado nesse caso apenas para a parada completa ou em situações de emergência.

Como se adaptar mais rapidamente

Para que a adaptação à nova tecnologia ocorra com segurança, especialistas recomendam realizar algumas ações simples nos primeiros minutos de condução:

Memorize o indicador de prontidão para a marcha na tela, para não tentar "ligar" um carro que já está em funcionamento.

Tente a aceleração em um trecho de estrada vazio para sentir a nitidez da resposta.

Verifique como a regeneração funciona ao soltar o acelerador — em muitos modelos, a intensidade dessa desaceleração pode ser ajustada no menu.

Realize algumas frenagens de teste com o pedal para avaliar a transição da desaceleração regenerativa para o funcionamento das pastilhas de freio convencionais.