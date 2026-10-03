Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Como fazer cheesecake de mirtilo com três camadas perfeitas
Defesa imunológica falha: microrganismos prosperam ao encontrar células humanas fragilizadas
Cinco raças de cães com padrões de sociabilidade e tolerância elevados
Weigela All Summer Red: cultivar oferece floração prolongada de primavera até o fim do outono
Universidade de Syracuse publica estudo sobre correlação entre temperatura e violência armada
Sobrancelhas escuras pesam no rosto: nova tendência de baixo contraste redesenha a harmonia facial
Treino de força para maiores de 50 anos: como manter a funcionalidade motora no inverno
FAW apresenta conceito de caminhão habível para 2036
Goldman Sachs alerta que proibição de diesel dos EUA pode reduzir o PIB da América Latina

Veículos elétricos: a transição técnica exige novas habilidades de condução

Carros

Passar de um carro a combustão (gasolina ou diesel) para um elétrico exige mais do que apenas trocar o combustível; é uma reestruturação significativa dos hábitos de condução. Embora o volante e os pedais permaneçam nas posições convencionais, a lógica de pilotagem muda substancialmente devido à ausência de uma transmissão complexa e à resposta instantânea do motor.

Механическая коробка передач
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Механическая коробка передач

Silêncio e ausência de vibrações

A primeira adaptação necessária é ao desaparecimento do som do motor ligado. Nos elétricos, não há combustão, movimento de pistões nem vibrações que se transmitam ao volante e aos bancos durante a paralisia do veículo.

Para muitos condutores, isso pode criar a ilusão de que o carro está desligado. Para entender se o veículo está pronto para rodar, é preciso basear-se não na audição, mas no indicador de prontidão (geralmente a inscrição "Ready") no painel de instrumentos. No entanto, em movimento, tornam-se claramente audíveis dentro da cabine os ruídos que antes eram mascarados pelo motor: o zumbido dos pneus e o assobio do vento.

Aceleração instantânea

Diferentemente de um motor a combustão interna, que necessita de tempo para "se desenvolver" e trocar de marcha, o motor elétrico entrega tração máxima imediatamente. Na maioria dos carros elétricos, incluindo o nacional "Atom", utiliza-se um redutor de engrenagem simples (single-stage). Isso produz dois efeitos práticos:

  • Aceleração linear: o carro acelera de forma uniforme, sem os trancos e pausas típicos das transmissões automáticas.
  • Dinâmica excedente: uma pisada forte e hábito no pedal do acelerador pode resultar em uma partida muito intensa. No tráfego urbano, isso requer cautela até que o motorista se acostume à sensibilidade do acelerador.

Estabilidade na estrada

A bateria pesada nos carros elétricos modernos é posicionada sob o assoalho, no ponto mais baixo da carroceria. Isso reduz visivelmente o centro de gravidade. Na prática, essa configuração torna o carro mais estável em curvas e diminui a inclinação lateral do veículo.

Contudo, o grande peso da bateria impõe requisitos específicos ao chassi. Para manter o conforto em superfícies irregulares e, ao mesmo tempo, garantir direção precisa, os fabricantes são forçados a utilizar soluções complexas, como uma suspensão traseira de cinco braços.

Modo de "um pedal"

A principal diferença técnica na condução é a regeneração. Quando o motorista solta o pedal do acelerador, o motor elétrico passa a funcionar como gerador, devolvendo energia à bateria e, simultaneamente, reduzindo a velocidade do veículo.

O efeito lembra a frenagem com o motor em um carro com câmbio manual, mas se manifesta com muito mais força. Em muitos modelos, é possível dirigir quase sem tocar no freio: o carro desacelera intensamente sozinho, assim que o motorista alivia a pressão no acelerador. O pedal do freio é usado nesse caso apenas para a parada completa ou em situações de emergência.

Como se adaptar mais rapidamente

Para que a adaptação à nova tecnologia ocorra com segurança, especialistas recomendam realizar algumas ações simples nos primeiros minutos de condução:

  • Memorize o indicador de prontidão para a marcha na tela, para não tentar "ligar" um carro que já está em funcionamento.
  • Tente a aceleração em um trecho de estrada vazio para sentir a nitidez da resposta.
  • Verifique como a regeneração funciona ao soltar o acelerador — em muitos modelos, a intensidade dessa desaceleração pode ser ajustada no menu.
  • Realize algumas frenagens de teste com o pedal para avaliar a transição da desaceleração regenerativa para o funcionamento das pastilhas de freio convencionais.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Tecnologia e Gadgets
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
Mulher
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
Mais populares
Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?

Embora a personalidade individual varie, algumas raças de gatos apresentam tendências genéticas para maior sociabilidade e dependência do tutor.

Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
OpenAI resolve impasse matemático das equações de Navier-Stokes
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
Maçãs: triagem e métodos de armazenamento para evitar desperdício
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
últimos materiais
Cinco raças de cães com padrões de sociabilidade e tolerância elevados
Weigela All Summer Red: cultivar oferece floração prolongada de primavera até o fim do outono
Universidade de Syracuse publica estudo sobre correlação entre temperatura e violência armada
Sobrancelhas escuras pesam no rosto: nova tendência de baixo contraste redesenha a harmonia facial
Treino de força para maiores de 50 anos: como manter a funcionalidade motora no inverno
FAW apresenta conceito de caminhão habível para 2036
Goldman Sachs alerta que proibição de diesel dos EUA pode reduzir o PIB da América Latina
Tailândia exige formulário digital TDAC e proíbe vapes sob pena de prisão
Hortênsias no outono: a diferença entre a poda da Paniculata e da Macrophylla
Os joelhos denunciam a idade mais do que o rosto: o que as estrelas de Hollywood fazem para manter as pernas em forma
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.