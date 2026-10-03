FAW apresenta conceito de caminhão habível para 2036

Na 72ª edição da IAA Transportation, realizada em Hanover, a montadora estatal chinesa FAW apresentou o conceito de caminhão TL. X. A modelo é posicionada como uma prévia do transporte de cargas para 2036 e sua linguagem de design foi inspirada no Jiefang CA10, o primeiro caminhão fabricado na China, que teve como base o ZIS-150 soviético.

Photo: wikipediа by Windmemories, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ FAW Jiefang Eagleway

O foco principal do desenvolvimento do interior foi a criação de um espaço habitável funcional. Wengyu Wu, designer da cabine, explicou à publicação "Carros Chineses" que os motoristas vivem em cabines projetadas originalmente apenas como ferramentas de trabalho, desprovidas das características de uma casa ou até mesmo de um veículo de passageiros padrão.

O design do interior do TL. X incorpora soluções típicas de veículos de negócios e autocaravanas, priorizando o máximo conforto dentro de volumes limitados. O núcleo arquitetônico do conceito é a reinterpretação da parte traseira da cabine. Enquanto em caminhões padrão essa área é dividida pelo leito, deixando o espaço sob o teto inutilizado, no TL. X a cama é integrada à estrutura do teto e desce apenas quando necessário. Isso transforma a zona traseira em um ambiente multifuncional.

Uma decisão de engenharia e design crucial foi a modularidade. As seções frontal e traseira da cabine são construídas com componentes intercambiáveis, permitindo diferentes configurações conforme a tarefa. Funções básicas, como o volante dobrável e a mesa retrátil, estão fixadas nas paredes ou no piso e permanecem disponíveis em qualquer configuração. Equipamentos adicionais, como cozinha, banheiro e tela de projetor, são módulos independentes instalados a critério do usuário.

Atenção especial foi dada aos sistemas de multimídia. O projetor está embutido na console central, e sua tela se estende a partir do corpo da console, em vez do teto, como ocorre em carros de passeio. Essa solução integra a iluminação, o banco traseiro e a luz de contorno, preservando a versatilidade do espaço.

Em termos de propulsão, o TL. X prevê o uso de várias configurações: motor a diesel, gás natural liquefeito, híbrido plug-in, hidrogênio e elétrica total. Destaca-se também o sistema de piloto automático avançado, que permite a condução autônoma em rodovias. No modo autônomo, o volante sobe automaticamente para liberar espaço.

Quanto à viabilidade de produção em série, Wengyu Wu reconheceu que o interior do TL. X, com seu carpete claro e revestimentos têxteis nas paredes, tem uma aparência futurista que provavelmente não será totalmente copiada nos veículos de produção devido aos requisitos de durabilidade dos materiais. No entanto, ele enfatizou que o equilíbrio entre a estética de mobiliário e o design industrial foi bem encontrado. Os princípios de modularidade e muitas das soluções funcionais do conceito 2036 podem aparecer nos caminhões de série da FAW antes do prazo previsto.