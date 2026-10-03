Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Sobrancelhas escuras pesam no rosto: nova tendência de baixo contraste redesenha a harmonia facial
Treino de força para maiores de 50 anos: como manter a funcionalidade motora no inverno
Goldman Sachs alerta que proibição de diesel dos EUA pode reduzir o PIB da América Latina
Tailândia exige formulário digital TDAC e proíbe vapes sob pena de prisão
Hortênsias no outono: a diferença entre a poda da Paniculata e da Macrophylla
Os joelhos denunciam a idade mais do que o rosto: o que as estrelas de Hollywood fazem para manter as pernas em forma
BMW corta 20% dos gerentes para financiar novo SUV flagship nos EUA e elétrico compacto na Europa
EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina
Infarto pode ocorrer sem dor intensa e apresentar sintomas sutis como cansaço e náusea

FAW apresenta conceito de caminhão habível para 2036

Carros

Na 72ª edição da IAA Transportation, realizada em Hanover, a montadora estatal chinesa FAW apresentou o conceito de caminhão TL. X. A modelo é posicionada como uma prévia do transporte de cargas para 2036 e sua linguagem de design foi inspirada no Jiefang CA10, o primeiro caminhão fabricado na China, que teve como base o ZIS-150 soviético.

FAW Jiefang Eagleway
Photo: wikipediа by Windmemories, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
FAW Jiefang Eagleway

O foco principal do desenvolvimento do interior foi a criação de um espaço habitável funcional. Wengyu Wu, designer da cabine, explicou à publicação "Carros Chineses" que os motoristas vivem em cabines projetadas originalmente apenas como ferramentas de trabalho, desprovidas das características de uma casa ou até mesmo de um veículo de passageiros padrão.

O design do interior do TL. X incorpora soluções típicas de veículos de negócios e autocaravanas, priorizando o máximo conforto dentro de volumes limitados. O núcleo arquitetônico do conceito é a reinterpretação da parte traseira da cabine. Enquanto em caminhões padrão essa área é dividida pelo leito, deixando o espaço sob o teto inutilizado, no TL. X a cama é integrada à estrutura do teto e desce apenas quando necessário. Isso transforma a zona traseira em um ambiente multifuncional.

Uma decisão de engenharia e design crucial foi a modularidade. As seções frontal e traseira da cabine são construídas com componentes intercambiáveis, permitindo diferentes configurações conforme a tarefa. Funções básicas, como o volante dobrável e a mesa retrátil, estão fixadas nas paredes ou no piso e permanecem disponíveis em qualquer configuração. Equipamentos adicionais, como cozinha, banheiro e tela de projetor, são módulos independentes instalados a critério do usuário.

Atenção especial foi dada aos sistemas de multimídia. O projetor está embutido na console central, e sua tela se estende a partir do corpo da console, em vez do teto, como ocorre em carros de passeio. Essa solução integra a iluminação, o banco traseiro e a luz de contorno, preservando a versatilidade do espaço.

Em termos de propulsão, o TL. X prevê o uso de várias configurações: motor a diesel, gás natural liquefeito, híbrido plug-in, hidrogênio e elétrica total. Destaca-se também o sistema de piloto automático avançado, que permite a condução autônoma em rodovias. No modo autônomo, o volante sobe automaticamente para liberar espaço.

Quanto à viabilidade de produção em série, Wengyu Wu reconheceu que o interior do TL. X, com seu carpete claro e revestimentos têxteis nas paredes, tem uma aparência futurista que provavelmente não será totalmente copiada nos veículos de produção devido aos requisitos de durabilidade dos materiais. No entanto, ele enfatizou que o equilíbrio entre a estética de mobiliário e o design industrial foi bem encontrado. Os princípios de modularidade e muitas das soluções funcionais do conceito 2036 podem aparecer nos caminhões de série da FAW antes do prazo previsto.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Receitas e Culinária
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Cabelo ondulado: técnicas de modelagem a frio para definir cachos sem dano térmico
Mulher
Cabelo ondulado: técnicas de modelagem a frio para definir cachos sem dano térmico
BMW corta 20% dos gerentes para financiar novo SUV flagship nos EUA e elétrico compacto na Europa
Carros
BMW corta 20% dos gerentes para financiar novo SUV flagship nos EUA e elétrico compacto na Europa
Mais populares
Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?

Embora a personalidade individual varie, algumas raças de gatos apresentam tendências genéticas para maior sociabilidade e dependência do tutor.

Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
OpenAI resolve impasse matemático das equações de Navier-Stokes
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
Maçãs: triagem e métodos de armazenamento para evitar desperdício
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
últimos materiais
Treino de força para maiores de 50 anos: como manter a funcionalidade motora no inverno
FAW apresenta conceito de caminhão habível para 2036
Goldman Sachs alerta que proibição de diesel dos EUA pode reduzir o PIB da América Latina
Tailândia exige formulário digital TDAC e proíbe vapes sob pena de prisão
Hortênsias no outono: a diferença entre a poda da Paniculata e da Macrophylla
Os joelhos denunciam a idade mais do que o rosto: o que as estrelas de Hollywood fazem para manter as pernas em forma
BMW corta 20% dos gerentes para financiar novo SUV flagship nos EUA e elétrico compacto na Europa
EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina
Infarto pode ocorrer sem dor intensa e apresentar sintomas sutis como cansaço e náusea
Descoberta na China desafia a evolução: fósseis revelam caminhos inesperados para o voo pré-histórico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.