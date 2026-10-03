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BMW corta 20% dos gerentes para financiar novo SUV flagship nos EUA e elétrico compacto na Europa

Carros

A BMW redefiniu sua estratégia de portfólio, priorizando o desenvolvimento de SUVs de grande porte para o mercado norte-americano e um modelo elétrico de entrada para a Europa. Para financiar essas novidades, a empresa planeja cortar 20% de seus gerentes e descontinuar modelos com baixa margem de lucro.

BMW X7
Photo: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X7

A marca bávara está segmentando suas ofertas conforme a demanda regional. A fábrica em Spartanburg, nos Estados Unidos, opera no limite da capacidade devido à forte procura por SUVs premium. Nesse contexto, a liderança confirmou o desenvolvimento de um novo SUV flagship que será maior que o atual X7, projetado especificamente para as preferências dos consumidores americanos, que valorizam espaço interno e dimensões externas.

No mercado europeu, a tendência é oposta: a chegada de um veículo elétrico compacto construído sobre a nova arquitetura Neue Klasse. Este carro deve se tornar o mais acessível da linha elétrica da marca. Tecnicamente, a transição para a plataforma Neue Klasse trará de volta o tração traseira clássica aos modelos compactos.

Agenda de lançamentos e otimizações

A empresa confirmou uma lista de estreias futuras: em 2027, será apresentado o novo sedan Alpina de luxo, baseado na plataforma do sedã de sete portas; em 2028, deve chegar o elétrico compacto, que atuará como sucessor ou alternativa elétrica da Série 1.

Em paralelo às novidades, a BMW executará medidas rígidas de corte. A empresa confirmou a demissão de 20% dos funcionários de nível gerencial e de outras categorias, além de reduzir o número de departamentos internos.

O lineup de veículos também será enxuto. Modelos sem demanda massiva serão descontinuados sem substitutos diretos. O primeiro modelo confirmado para eliminação é o compact-van 2 Series Active Tourer, classificado como nicho e de baixa lucratividade.

Investimento em tecnologia e patentes

Apesar das reduções de pessoal, a BMW está intensificando seus investimentos tecnológicos. A empresa está implementando ferramentas de inteligência artificial para reduzir custos de projeto. No ranking de atividade de patentes de 2026, a marca ocupou a segunda posição global entre as montadoras, atrás apenas da Toyota. Essa alta no registro de inovações está ligada principalmente ao refinamento da plataforma Neue Klasse, que servirá de base para a maioria dos futuros modelos da marca.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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