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Por que o Ford Focus III usado costuma ter preço baixo: o risco mecânico

Carros

O preço atraente de um Ford Focus III usado geralmente esconde um custo imediato: a revisão profunda do conjunto mecânico. O problema não está na carroceria, mas no limite de vida útil da transmissão e do motor, que costumam exigir intervenções pesadas ao atingir a marca dos 200 mil quilômetros.

Ford Focus
Photo: Own work by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ford Focus

O problema do PowerShift: a física do desgaste

Cerca de metade dos Focus III no mercado de usados utiliza a transmissão Getrag 6DCT250. Trata-se de um robô pré-seletivo com dupla embreagem a seco. O sistema usa dois eixos independentes e dois conjuntos de discos de fricção: um para marchas pares e outro para ímpares. A troca ocorre quase sem interrupção do fluxo de potência, simulando o conforto de um automático com o consumo de um manual.

O gargalo técnico está na ausência de lubrificação nas embreagens. No trânsito urbano, o sistema opera em constante deslizamento durante as saídas e o "anda e para". Esse atrito gera superaquecimento dos discos, compromete o amortecedor de vibrações torcionais e causa vazamentos nos retentores dos eixos. Esse efeito cascata acelera a fadiga dos rolamentos de encosto e das garfos dos atuadores.

Quando o módulo de controle TCM (Transmission Control Module) detecta que a posição dos garfos e das embreagens saiu da sincronia, o sistema entra em modo de emergência. O painel indica a falha e o carro perde a tração.

A sequência típica de falha: trancos na saída → atrasos nas trocas de marcha → erros no TCM → modo de emergência.

Embora a Getrag forneça a mesma base para outras marcas, a calibração e a adaptação da versão da Ford não suportaram as cargas de uso real. O resultado é um ciclo repetitivo de trocas de embreagem, recalibragem de atuadores e, em casos graves, a substituição completa do módulo TCM.

Outras configurações e seus trade-offs

Outra opção é o motor 1.5 EcoBoost turbinado acoplado ao automático convencional 6F35. Embora entregue melhor performance, esse conjunto apresenta fragilidades próximas aos 200 mil km, especialmente no grupo cilindro-pistão e no sistema de arrefecimento. O turbo eleva a carga térmica do bloco, enquanto a injeção direta favorece o acúmulo de carvão nas válvulas de admissão.

A configuração mais robusta permanece sendo o motor 1.6 aspirado com câmbio manual. Sem a complexidade do conversor de torque ou do robô pré-seletivo, os riscos de transmissão caem drasticamente. O motor aspirado, com manutenção rigorosa, suporta quilometragens elevadas sem necessidade de retífica, embora essas unidades sejam raras no mercado de usados.

Conjunto Transmissão Riscos principais (200 mil km)
1.6 Aspirado + Manual Manual Desgaste de embreagem e sincronizadores
1.6 / 1.0 EcoBoost + PowerShift 6DCT250 (Robô seco) Embreagem, garfos, TCM e retentores
1.5 EcoBoost + Automático 6F35 (Hidráulico) Cilindros, turbina e carbonização de válvulas

A combinação 1.6 manual é a única previsível em termos de custos. As demais exigem que o comprador aceite gastos recorrentes com a transmissão ou reformas no motor.

O valor baixo do Focus III no mercado de usados não é uma oportunidade, mas um reflexo do passivo mecânico do carro. Antes da compra, é indispensável escanear as adaptações do robô e realizar a endoscopia dos cilindros nos modelos turbo.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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