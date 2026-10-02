Por que o Ford Focus III usado costuma ter preço baixo: o risco mecânico

O preço atraente de um Ford Focus III usado geralmente esconde um custo imediato: a revisão profunda do conjunto mecânico. O problema não está na carroceria, mas no limite de vida útil da transmissão e do motor, que costumam exigir intervenções pesadas ao atingir a marca dos 200 mil quilômetros.
Cerca de metade dos Focus III no mercado de usados utiliza a transmissão Getrag 6DCT250. Trata-se de um robô pré-seletivo com dupla embreagem a seco. O sistema usa dois eixos independentes e dois conjuntos de discos de fricção: um para marchas pares e outro para ímpares. A troca ocorre quase sem interrupção do fluxo de potência, simulando o conforto de um automático com o consumo de um manual.
O gargalo técnico está na ausência de lubrificação nas embreagens. No trânsito urbano, o sistema opera em constante deslizamento durante as saídas e o "anda e para". Esse atrito gera superaquecimento dos discos, compromete o amortecedor de vibrações torcionais e causa vazamentos nos retentores dos eixos. Esse efeito cascata acelera a fadiga dos rolamentos de encosto e das garfos dos atuadores.
Quando o módulo de controle TCM (Transmission Control Module) detecta que a posição dos garfos e das embreagens saiu da sincronia, o sistema entra em modo de emergência. O painel indica a falha e o carro perde a tração.
A sequência típica de falha: trancos na saída → atrasos nas trocas de marcha → erros no TCM → modo de emergência.
Embora a Getrag forneça a mesma base para outras marcas, a calibração e a adaptação da versão da Ford não suportaram as cargas de uso real. O resultado é um ciclo repetitivo de trocas de embreagem, recalibragem de atuadores e, em casos graves, a substituição completa do módulo TCM.
Outra opção é o motor 1.5 EcoBoost turbinado acoplado ao automático convencional 6F35. Embora entregue melhor performance, esse conjunto apresenta fragilidades próximas aos 200 mil km, especialmente no grupo cilindro-pistão e no sistema de arrefecimento. O turbo eleva a carga térmica do bloco, enquanto a injeção direta favorece o acúmulo de carvão nas válvulas de admissão.
A configuração mais robusta permanece sendo o motor 1.6 aspirado com câmbio manual. Sem a complexidade do conversor de torque ou do robô pré-seletivo, os riscos de transmissão caem drasticamente. O motor aspirado, com manutenção rigorosa, suporta quilometragens elevadas sem necessidade de retífica, embora essas unidades sejam raras no mercado de usados.
|Conjunto
|Transmissão
|Riscos principais (200 mil km)
|1.6 Aspirado + Manual
|Manual
|Desgaste de embreagem e sincronizadores
|1.6 / 1.0 EcoBoost + PowerShift
|6DCT250 (Robô seco)
|Embreagem, garfos, TCM e retentores
|1.5 EcoBoost + Automático
|6F35 (Hidráulico)
|Cilindros, turbina e carbonização de válvulas
A combinação 1.6 manual é a única previsível em termos de custos. As demais exigem que o comprador aceite gastos recorrentes com a transmissão ou reformas no motor.
O valor baixo do Focus III no mercado de usados não é uma oportunidade, mas um reflexo do passivo mecânico do carro. Antes da compra, é indispensável escanear as adaptações do robô e realizar a endoscopia dos cilindros nos modelos turbo.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Interrupção de polímeros, massagem na matriz e barreira contra detergentes