Ionna inicia a expansão de rede de carregadores de veículos elétricos nos EUA e Canadá

Nos Estados Unidos, a frota de veículos elétricos atingiu 5,7 milhões de unidades, enquanto a infraestrutura pública de recarga soma 250 mil pontos, dos quais apenas 73 mil são carregadores rápidos (DC). Diante de um cenário marcado por falhas técnicas e lentidão na instalação, a Ionna — joint venture formada por BMW, Mercedes, GM, Honda, Hyundai, Kia, Stellantis e Toyota — foca a operação na estabilidade da rede em vez de recordes de velocidade de carga.

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Atualmente, a empresa opera 185 estações, com outras 100 em construção. A meta é ultrapassar 200 objetos ativos até o fim do ano e atingir 30 mil conectores distribuídos em 2.000 locais nos EUA e Canadá até 2030. Segundo o CEO Seth Cutler, o desafio central não reside nos cabos, mas na infraestrutura elétrica: a conexão com concessionárias de energia, a aprovação de zoneamento e a implementação de diagnósticos remotos, já que a maioria dos pontos não possui funcionários fixos.

Manutenção e Operação

A estratégia de manutenção da Ionna prioriza a reparabilidade. Equipes de serviço são deslocadas para verificação imediata após qualquer relato de falha, combatendo o desgaste físico dos conectores, identificado como a causa mais comum de quebra. Para mitigar erros de software nos terminais de pagamento, a companhia implementou um sistema de reinicialização automática noturna, eliminando a necessidade de monitoramento manual ininterrupto.

Distribuição Geográfica e Energia

A expansão da rede segue a análise de fluxos de tráfego. Em regiões como Minneapolis, a prioridade são as rotas que ligam metrópoles a zonas recreativas. Na Califórnia, onde a densidade populacional é alta e a regulação mais complexa, a previsão é de mais de 100 estações. Para acelerar a entrega, a Ionna estabeleceu parcerias com redes de varejo como Circle K, Wawa e Sheetz, aproveitando linhas de energia já instaladas nesses locais.

Quanto à performance, o equipamento atual entrega 400 kW, com a próxima geração projetada para 500 kW. A gestão da empresa avalia que o tempo de 10 a 20 minutos para recarga é suficiente para as necessidades do motorista — compatível com paradas para alimentação ou descanso — e evita exigências excessivas sobre as redes elétricas e geradores domésticos.

Integração de Software

A Ionna optou por não desenvolver um aplicativo próprio. A operação é integrada diretamente aos sistemas de navegação e pagamento das montadoras fundadoras. O objetivo é permitir que o condutor utilize a interface do próprio veículo para localizar e pagar a recarga, viabilizando o sistema Plug & Charge para as oito marcas envolvidas e reduzindo a dependência de softwares adicionais.