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Revolução interna na BMW: a drástica mudança que altera o futuro da montadora alemã até 2030

Carros

A BMW implementou uma reestruturação interna com a meta de fixar sua rentabilidade entre 8% e 10% até 2030. O plano prevê a simplificação da estrutura de gestão, a redução do número de divisões e a otimização de custos de pessoal, incluindo a saída de parte do alto escalão e a transferência de tarefas operacionais para sistemas automatizados.

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Photo: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Automação no projeto e suprimentos

A expansão do uso de inteligência artificial (IA) deixa de se restringir ao controle de qualidade e movimentação de carga nas fábricas para integrar as etapas de projeto de veículos e planejamento de compras de componentes. A BMW projeta que a automação de cálculos de engenharia rotineiros permita a redução do quadro de funcionários sem comprometer o ritmo de produção e a velocidade de lançamento de novos modelos.

Regionalização da oferta e produção

A companhia substitui a estratégia de modelos globais unificados por uma produção localizada, adaptando os veículos às demandas específicas de cada mercado.

Na China, a meta é que, até 2030, 95% dos veículos montados localmente sejam desenvolvidos exclusivamente para as necessidades dos motoristas chineses. A eletrônica desses modelos utilizará tecnologias da empresa Momenta, já aplicadas no crossover iX3. Além disso, as unidades fabris na China atuarão como hubs de exportação para o Sudeste Asiático.

Para o mercado dos Estados Unidos, a BMW prepara um novo modelo topo de gama: um crossover posicionado acima do X7, com preço superior para focar no segmento de ultra-luxo.

Impacto nos custos e posicionamento

A redução de custos via IA e a regionalização do portfólio indicam que a empresa não pretende transferir a economia de produção para preços menores ao consumidor. O objetivo do grupo é canalizar a eficiência operacional para a elevação da margem de lucro e o fortalecimento da competitividade no segmento premium.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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