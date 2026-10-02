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Toyota lidera ranking de marcas com maior chance de atingir 400 mil km

Carros

Chegar aos 400 mil quilômetros rodados transforma qualquer veículo em um teste de resistência para a engenharia. O iSeeCars analisou dados de quase 400 milhões de carros para identificar quais marcas têm a maior probabilidade de atingir a marca de 250 mil milhas (aproximadamente 402 mil km). O resultado confirma a hegemonia japonesa, enquanto as marcas de luxo europeias ficam para trás, nem sempre por falhas mecânicas.

Логотип Toyota
Photo: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Логотип Toyota

A Toyota lidera a lista: quase um em cada cinco veículos da marca (19,7%) consegue ultrapassar esse limite, um número 3,7 vezes maior que a média do mercado. Lexus (14,4%) e Honda (13,3%) seguem de perto. Acura e GMC (5,8%) completam o grupo dos cinco mais duráveis.

O contraste surge ao comparar carros populares e modelos de luxo. Enquanto a chance de um carro comum chegar aos 400 mil km é de 5,8%, no segmento premium esse índice cai para 3,4%. Lexus (14,4%) e Acura (9,5%) dominam a categoria de luxo, deixando para trás BMW e Audi, que registram apenas 0,5% de probabilidade, e a Porsche, com 0,3%.

Números próximos a zero para marcas como Maserati, Jaguar ou Mini não significam necessariamente que os motores fundem ou que a montagem é precária. Aqui entra a lógica de uso: donos de esportivos ou conversíveis de status raramente usam esses carros como veículo principal para viagens diárias longas. Muitas vezes, o carro é tecnicamente capaz de rodar meio milhão de quilômetros, mas troca de dono antes de chegar perto dessa marca.

Para chegar a esses dados, o iSeeCars analisou odômetros de veículos de diversas idades, criou modelos de probabilidade por geração e marca e removeu furgões pesados da amostra, já que o ciclo de vida e a carga desses veículos são diferentes dos carros de passeio.

Para quem compra um usado, esses índices servem como um filtro inicial, não como garantia. A longevidade de uma marca não substitui a análise do estado real de um veículo específico.

Como pontua o especialista Anton Vorobev, a durabilidade da marca é apenas um coeficiente básico. O custo real de manter um carro com alta quilometragem depende do preço de compra, do valor das peças necessárias para aquele estágio de desgaste e, principalmente, do rigor com que o dono anterior seguiu o plano de manutenção.

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Author`s name Petr Ermilin
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