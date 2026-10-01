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Toyota GR GT traz tecnologias do protótipo GT3 para a versão de rua

Carros

A Toyota levou ao circuito de Laguna Seca o novo GR GT acompanhado por seu protótipo de competição GT3. Para quem olha de fora, parecem gêmeos; para a engenharia, a relação é funcional. Diferente de supercarros que apenas mimetizam o visual de pista, o GR GT usa a GT3 como laboratório: as soluções testadas no carro de corrida são integradas diretamente na versão de rua.

Toyota GR86
Photo: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota GR86

Sob o capô, o conjunto é bruto: um V8 4.0 biturbo auxiliado por um motor elétrico, totalizando 641 cv e 847 Nm de torque. A tração é traseira, com a potência gerenciada por uma transmissão transaxle de oito marchas. A Toyota, porém, mantém a cautela: peso, velocidade máxima e potência final ainda podem sofrer ajustes até a produção em série.

Na prática, essa herança de pista entrega mais do que aceleração bruta; foca em aerodinâmica real. Registros do GR GT em Nürburgring sugerem uma versão ainda mais radical (possivelmente a RS), que já incorpora elementos da GT3: splitter dianteiro expandido, aerofólio traseiro com suporte "pescoço de cisne" e aberturas de ventilação nos para-lamas. É um movimento estratégico para enfrentar a Mercedes-AMG Black Series e as variantes turbo do Porsche GT3 RS.

Para quem assume o volante, a diferença não está no papel, mas na estabilidade em curvas de alta velocidade e na eficiência do arrefecimento sob estresse térmico extremo.

O acesso ao GR GT é restrito. Com preço inicial de 225 mil dólares, o dinheiro sozinho não garante a chave. Nos Estados Unidos, a cota de 200 a 250 unidades já foi esgotada. A Toyota limitou a oferta para evitar especuladores e garantir que os carros acabem nas mãos de quem realmente vai pilotá-los. A pressa foi tamanha que mais de 150 compradores definiram as especificações de seus veículos ainda durante a Monterey Car Week, antes mesmo da abertura oficial dos pedidos.

Essa estratégia de escassez artificial, somada ao DNA de competição, transforma o GR GT em um ativo financeiro. O risco, como aponta o especialista Anton Vorobev, é que o carro se torne um item de investimento para colecionadores, ficando guardado em garagens em vez de gastar pneus na pista.

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Author`s name Petr Ermilin
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