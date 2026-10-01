McLaren muda estratégia e foca em 'lifestyle' com novos modelos até 2028

A McLaren está alterando sua estratégia de produto, trocando o foco exclusivo em performance por um conceito de "lifestyle". A marca, consolidada por décadas de tecnologia de pista, agora mira segmentos onde o status e o conforto prevalecem sobre o tempo de volta. O plano apresentado aos concessionários prevê o lançamento de ao menos um novo modelo por ano até 2028.

Photo: commons.wikimedia.org by Matthew Lamb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ McLaren

O ponto central dessa transição é o supercarro de código P34, previsto para 2027. Ele substituirá a linha Super Series (incluindo o 750S) e introduzirá a eletrificação. O conjunto híbrido, composto por um V6 biturbo e motores elétricos, deve entregar 810 cv e 1067 Nm de torque. O P34 tenta equilibrar a complexidade técnica com um posicionamento de luxo: o design remete ao lendário McLaren F1, com acabamentos em couro anilina e napa, além de uma tampa de motor em vidro.

A mudança de rumo impacta a rede de vendas. Para alinhar a imagem ao novo perfil, os concessionários precisarão investir a partir de US$ 1 milhão na reforma de seus showrooms, transformando-os em espaços semelhantes a boutiques de moda. Simultaneamente, a marca planeja ampliar a capacidade de pós-venda em 25% para suportar a meta de 1.000 unidades do P34 no primeiro ano. Curiosamente, o preço inicial esperado é de US$ 313 mil, valor inferior aos US$ 370 mil do atual 750S, mesmo com a nova motorização.

A ruptura mais drástica com o DNA da marca ocorre na expansão para modelos familiares e de turismo:

SUV (código P47): Previsão para 2028. Será um crossover de cinco lugares e quatro portas, com rodas de 24 polegadas e dimensões superiores ao Porsche Cayenne Turbo GT, mantendo a silhueta fastback.

Previsão para 2028. Será um crossover de cinco lugares e quatro portas, com rodas de 24 polegadas e dimensões superiores ao Porsche Cayenne Turbo GT, mantendo a silhueta fastback. Sedã GT: Um modelo de motor dianteiro e configuração 2+2, que substituirá o GTS com foco em praticidade.

Essa expansão é um movimento para garantir a sustentabilidade financeira da McLaren, mas traz um risco estrutural. Até então, a marca operava sob a lógica de que a função define a forma. Ao migrar para o mercado de "lifestyle", a McLaren deixa de vender a superioridade tecnológica para vender prestígio e conforto.

O sentido industrial dessa manobra é a tentativa de romper a bolha dos hipercarros. O sucesso dependerá da capacidade da McLaren de convencer o mercado de que um SUV ou um sedã não diluem o valor da marca, mas a complementam. Caso contrário, o ganho financeiro da diversificação do portfólio pode ser anulado pela perda da identidade técnica.