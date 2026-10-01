Tanque maior que surpreende: diesel das Silverado e Sierra agora vai muito além

GM aposta em autonomia bruta para os Silverado e Sierra 2027

A General Motors atualizou o motor Duramax 3.0 turbo-diesel para a linha 2027 das picapes Chevrolet Silverado e GMC Sierra. O propulsor de seis cilindros permanece como a única opção a diesel no segmento de meiatona, mantendo 305 cv e torque de 495 lb-ft.

Photo: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chevrolet Silverado

A conta do tanque

A mudança central é a adoção de um tanque de combustível de 34 galões (aproximadamente 128 litros). Com um consumo estimado em estrada de 30 mpg (cerca de 8,5 km/l), a autonomia ultrapassa as 900 milhas (1.450 km). Para as versões com tração traseira, a GM projeta 27 mpg no ciclo rodoviário.

O número coloca a versão a diesel em contraste direto com a Silverado EV: enquanto a picape elétrica com bateria máxima percorre entre 478 e 493 milhas, o Duramax dobra essa distância antes de exigir nova parada para reabastecimento.

Ajustes mecânicos e emissões

Embora a potência nominal não tenha mudado, a GM alterou a geometria das palhetas da turbina e a construção dos pistões. No sistema de pós-tratamento, a marca instalou um sensor de NOx de nova geração e recalibrou os indicadores de nível do fluido DEF (ureia), corrigindo falhas de leitura do volume restante de reagente.

O custo do peso

O ganho de autonomia é resultado direto do aumento da capacidade do tanque, sem alterações na eficiência termodinâmica do motor. O custo técnico desse upgrade é o peso: o combustível extra adiciona cerca de 110 kg à massa do veículo, trocando a carga útil por menor frequência de paradas nos postos.