Alpine A110 sai de linha: o que observar ao comprar um usado

A produção do Alpine A110 chegou ao fim. Em dez anos, a linha de montagem entregou cerca de 30 mil unidades, divididas entre seis versões de rua e diversas edições limitadas. Agora, o acesso ao esportivo francês resume-se a unidades zero quilômetro remanescentes, com preços de até £107 mil, ou ao mercado de usados, onde os valores partem de £35 mil.
O A110 carrega uma contradição técnica: utiliza o motor 1.8 turbo de 4 cilindros da Renault, componente compartilhado com minivanis como o Espace. No entanto, a baixa massa do carro transforma esse conjunto em um instrumento de performance. As versões Pure e Légende entregam 248 cv e atingem 100 km/h em 4,5 segundos. Já as variantes S e GT elevam a potência para 296 cv.
A escolha entre versões revela um trade-off claro entre precisão e conforto. A versão S reduz a altura do solo em 4 mm, utiliza pneus mais largos e molas rígidas. Se no asfalto perfeito a estabilidade aumenta, em vias irregulares a vantagem migra para as versões básicas; a suspensão mais macia absorve melhor as imperfeições sem desestabilizar a trajetória do veículo.
Mecanicamente, o carro foca no equilíbrio. Embora a direção elétrica não possua a sensibilidade dos sistemas analógicos, a precisão é alta. O destaque é a facilidade em induzir derrapagens controladas, permitindo ajustar a traseira nas curvas via acelerador.
No habitáculo, o Alpine fica atrás do Porsche 718 Cayman em termos de acabamento e ergonomia. A ausência de porta-copos em um carro deste segmento é uma falha de projeto evidente, embora o espaço interno seja significativamente superior ao de um Lotus Elise.
Para quem busca unidades seminovas, a inspeção técnica deve focar em quatro pontos específicos:
A manutenção segue cronogramas previsíveis: troca de óleo do motor a cada 19 mil km (12 mil milhas) e do câmbio a cada 58 mil km (36 mil milhas).
|Faixa de Preço (£)
|Perfil do Veículo
|35.000 — 40.000
|Modelos 2017-2021; bom estado, mas sem atualizações de interior.
|40.000 — 60.000
|Modelos 2022+; incluem Apple CarPlay, Android Auto e maior potência.
|60.000 — 75.000
|Últimas unidades, incluindo exemplares pré-registro com desconto.
|75.000 — 100.000
|Versões radicais R e edições especiais R 70 / R Turini.
As versões R, com rodas de carbono e peso reduzido para 1.084 kg, são atraentes no papel. Contudo, o custo é drasticamente superior às versões básicas sem oferecer um ganho de potência proporcional. Para a maioria dos perfis, as versões iniciais ou a GT representam o melhor equilíbrio entre preço, conforto e desempenho.
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A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.