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Alpine A110 sai de linha: o que observar ao comprar um usado

Carros

A produção do Alpine A110 chegou ao fim. Em dez anos, a linha de montagem entregou cerca de 30 mil unidades, divididas entre seis versões de rua e diversas edições limitadas. Agora, o acesso ao esportivo francês resume-se a unidades zero quilômetro remanescentes, com preços de até £107 mil, ou ao mercado de usados, onde os valores partem de £35 mil.

Alpine A110
Photo: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Alpine A110

O paradoxo do motor e a dinâmica

O A110 carrega uma contradição técnica: utiliza o motor 1.8 turbo de 4 cilindros da Renault, componente compartilhado com minivanis como o Espace. No entanto, a baixa massa do carro transforma esse conjunto em um instrumento de performance. As versões Pure e Légende entregam 248 cv e atingem 100 km/h em 4,5 segundos. Já as variantes S e GT elevam a potência para 296 cv.

A escolha entre versões revela um trade-off claro entre precisão e conforto. A versão S reduz a altura do solo em 4 mm, utiliza pneus mais largos e molas rígidas. Se no asfalto perfeito a estabilidade aumenta, em vias irregulares a vantagem migra para as versões básicas; a suspensão mais macia absorve melhor as imperfeições sem desestabilizar a trajetória do veículo.

Mecanicamente, o carro foca no equilíbrio. Embora a direção elétrica não possua a sensibilidade dos sistemas analógicos, a precisão é alta. O destaque é a facilidade em induzir derrapagens controladas, permitindo ajustar a traseira nas curvas via acelerador.

Interior e Ergonomia

No habitáculo, o Alpine fica atrás do Porsche 718 Cayman em termos de acabamento e ergonomia. A ausência de porta-copos em um carro deste segmento é uma falha de projeto evidente, embora o espaço interno seja significativamente superior ao de um Lotus Elise.

Guia de compra: pontos críticos no mercado de usados

Para quem busca unidades seminovas, a inspeção técnica deve focar em quatro pontos específicos:

  • Carroceria: A pintura sobre os painéis de alumínio pode apresentar bolhas ou descascar. Verifique a oxidação nos arcos, causada pela reação química entre o alumínio e os clipes de fixação.
  • Bomba de Combustível: Em modelos antigos, o impelidor podia tocar a carcaça, gerando superaquecimento e parada do motor. Confirme se o recall foi executado.
  • Elétrica: Há um consumo parasita de energia que drena a bateria durante períodos de inatividade. A solução passa pela instalação de baterias mais potentes ou o uso de carregadores de manutenção (trickle chargers).
  • Interior: As laterais de couro dos bancos "conforto" desgastam-se rapidamente; os bancos concha Sabelt são mais resistentes.

A manutenção segue cronogramas previsíveis: troca de óleo do motor a cada 19 mil km (12 mil milhas) e do câmbio a cada 58 mil km (36 mil milhas).

Análise de Custos e Versões

Faixa de Preço (£) Perfil do Veículo
35.000 — 40.000 Modelos 2017-2021; bom estado, mas sem atualizações de interior.
40.000 — 60.000 Modelos 2022+; incluem Apple CarPlay, Android Auto e maior potência.
60.000 — 75.000 Últimas unidades, incluindo exemplares pré-registro com desconto.
75.000 — 100.000 Versões radicais R e edições especiais R 70 / R Turini.

As versões R, com rodas de carbono e peso reduzido para 1.084 kg, são atraentes no papel. Contudo, o custo é drasticamente superior às versões básicas sem oferecer um ganho de potência proporcional. Para a maioria dos perfis, as versões iniciais ou a GT representam o melhor equilíbrio entre preço, conforto e desempenho.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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