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Carro galvanizado não é imune: a verdade sobre a validade da proteção

Carros
Car body corrosion protection

Galvanização não é blindagem eterna, mas um recurso consumível. O metal se protege degradando a própria camada de zinco. Reagentes químicos e falhas de projeto aceleram esse processo, consumindo a proteção muito antes do prazo estimado pelo fabricante.

Ржавый Chevrolet в поле
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ржавый Chevrolet в поле

Tipos de galvanização: técnica vs marketing

O termo "carro galvanizado" costuma esconder processos distintos. A galvanização a quente é a mais resistente: a carroceria mergulha em zinco fundido, gerando uma camada de 10 a 15 μm que dura entre 15 e 20 anos.

A galvanização galvânica, feita via eletrólise, entrega uma vida útil menor, na casa dos 10 anos.

"A diferença entre os métodos de fábrica é crítica. No controle de qualidade da montagem, analisamos a profundidade da penetração do composto no metal, e não apenas uma camada superficial", explica o engenheiro mecânico Mikhail Lazarev.

Existem também soluções simples, como a galvanização a frio (basicamente um primer com pó de zinco) e o aço zincado (aplicado durante a laminação). Ambos são vulneráveis: qualquer risco ou batida expõe o aço rapidamente.

Por que a camada protetora desaparece

O zinco atua como um ânodo de sacrifício. Ao entrar em contato com a umidade, ele oxida primeiro para evitar que a ferrugem atinja o aço. Quando o zinco acaba em um ponto específico, o ferro fica exposto.

Umidade e condensação aceleram a degradação. Segundo Andrey Kiselev, especialista em segurança viária, a negligência na inspeção de pequenos danos permite que o sal das estradas cause corrosão perfurante mais rápido do que os cálculos de engenharia preveem.

Zonas cegas e pontos críticos da carroceria

Uma pedra lançada por outro veículo rompe a tinta e o verniz, expondo o zinco que é consumido rapidamente pelos reagentes químicos. O maior risco reside nas cavidades internas: caixas de roda, soleiras e longarinas raramente possuem a mesma proteção interna que a face externa.

A água acumula nesses vãos e corrói o metal silenciosamente. Quando a tinta "estufa" ou cria bolhas na superfície, a estrutura interna já está comprometida.

"Em avaliações de danos pós-acidente, vemos que a corrosão em cavidades ocultas reduz a rigidez dos elementos estruturais, o que compromete a segurança dos ocupantes em colisões", observa o perito Alexander Gromov.

Método Características e Durabilidade
Galvanização a Quente Alta resistência, vida útil até 20 anos
Galvanização Galvânica Equilíbrio técnico, vida útil até 10 anos
Galvanização a Frio Baixa resistência, foco comercial
Aço Zincado Proteção na laminação, vulnerável a lascas

Perguntas frequentes

Com que frequência devo fazer o tratamento anticorrosivo?

A inspeção visual deve ser feita ao menos uma vez por ano, preferencialmente antes do inverno.

A enceração prolonga a vida do zinco?

Sim. Camadas extras de proteção criam uma barreira física contra a umidade e sais, retardando a oxidação do zinco.

É possível detectar a corrosão interna precocemente?

Raramente. O sinal mais comum é o surgimento de bolhas na pintura, indicando que a ferrugem já expandiu o metal de dentro para fora.

Por que carros novos enferrujam mais rápido que os antigos?

Redução do peso da carroceria, chapas de aço mais finas e normas ecológicas mais rígidas para as tintas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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