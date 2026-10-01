Lexus TZ 2027: Preços confirmados nos EUA

Lexus anunciou os preços do crossover elétrico TZ para a linha 2027. A versão de entrada, TZ450e Premium, custa US$ 64.050. O modelo usa tração nas quatro rodas, mas a potência caiu de 402 para 308 cv. A bateria de 77 kWh garante autonomia de 253 milhas. Este é o primeiro nível a chegar às concessionárias até o fim deste ano.

Photo: Wikimedia Commons by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lexus RZ 450e

A opção TZ450e Premium Touring, que parte de US$ 72.050, chega no início de 2027. Ela tem bateria de 96 kWh e alcance de 315 milhas. O topo de linha, TZ450e Luxury, custa US$ 80.550. A autonomia dele é de 279 milhas. A diferença vem das rodas de 22 polegadas, que aumentam o consumo. A Touring usa rodas de 20 polegadas.

O TZ divide a plataforma elétrica com o Toyota Highlander e o Subaru Getaway. As três marcas usam a mesma base técnica. O Lexus chegou primeiro ao mercado americano. Highlander e Getaway têm entregas previstas para 2027, referentes à linha 2028. O TZ é, portanto, o primeiro representante dessa família nos EUA.

Pelo preço inicial, o TZ concorre com o Kia EV9 e o Hyundai Ioniq 9, que custam pouco acima de US$ 60.000. Rivais de luxo, como o Cadillac Vistiq e o Volvo EX90, partem de US$ 70.000 ou mais. O teto de preço do TZ, US$ 80.550, fica competitivo frente a versões máximas desses concorrentes premium.