Nissan lança Rogue Hybrid com e-Power para competir com RAV4 e CR-V

A Nissan prioriza a tecnologia híbrida em vez de elétricos puros para disputar o mercado norte-americano. A empresa aposta no sistema e-Power para confrontar o Toyota RAV4 e o Honda CR-V, com lançamento previsto para novembro de 2026 no modelo 2027.

Photo: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan e-Power

O Rogue Hybrid chegará ao mercado com preço inicial de 35.490 dólares. O conjunto mecânico combina um motor a gasolina 1,5 turbo com dois motores elétricos, entregando 148 cv e 171 lb-ft de torque, com tração integral de série.

Diferente dos híbridos convencionais, o motor a combustão no e-Power não move as rodas; ele funciona exclusivamente como gerador para carregar a bateria de 2,1 kWh. A propulsão é feita apenas pelos motores elétricos. Com essa configuração, a Nissan projeta capturar entre 30% e 40% das vendas do segmento C.

A produção inicial ocorrerá na planta Nissan Motor Kyushu, no Japão, com exportações iniciando em outubro de 2026. A versão SR com pacote tecnológico será a primeira a chegar aos concessionários; as versões SV, SR e Platinum seguem no início de 2027.

A montagem local nos Estados Unidos está prevista apenas para 2028. Atualmente, 65% da produção da marca nos EUA é interna, e a meta da empresa é elevar esse índice para 80%.

O Rogue é a primeira etapa de uma expansão. A tecnologia e-Power será levada ao crossover compacto Kicks e, futuramente, a picapes V6 das marcas Nissan e Infiniti. O objetivo é que os híbridos se tornem a principal motorização da empresa na América do Norte até 2030.