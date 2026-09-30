Rivian anuncia Teen Mode e Valet Mode para 2027: controle de potência e acessos

Rivian вводит два новых профиля управления: Teen Mode и Valet Mode. Вассим Бенсайд подтвердил в интервью, что функционал запустят в начале 2027 года на всех моделях бренда, включая R1T, R1S и R2.

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Цель — физически ограничить доступность мощности и определенных режимов движения для младших водителей. Динамика электромобилей создает объективный риск потери контроля, особенно для неопытного водителя. Например, R1T развивает 1025 лошадиных сил и разгоняется до 96 км/ч за 2,5 секунды. Стандартный кроссовер R2 выдает 656 л. с. Вес автомобилей в диапазоне 2,2-3,1 тонны усиливает эту опасность.

Система опирается на архитектуру цифровых ключей. При регистрации профиля в приложении указывается возраст водителя. Если пользователь вводит корректные данные, система автоматически активизирует ограничения.

Владелец может вручную назначить профиль "подростка" конкретному ключу-транспортеру или карте доступа. Физические ключи не дают возможности обойти настройки по умолчанию, если не введен пароль.

Настройка реализуется через интерфейс, аналогичный RAD Tuner. Вместо произвольного ползунка мощности система предлагает категории: ограничение тяги, доступ к внедорожным режимам, блокировка систем стабилизации.

Бенсайд уточнил, что конфигурация будет включать от пяти до десяти параметров, которые владелец сможет гибко комбинировать. Подход позволяет адаптировать ограничения под возраст и опыт конкретного человека, а не единый стандарт для всех несовершеннолетних.

Отдельно работает режим Valet Mode. Он блокирует доступ к багажнику, ящику перчаток и другим закрытым отсекам. Это разделяет функционал для доверенных лиц от ограничений на динамику, характерных для Teen Mode.

Производитель подчеркивает, что разработка заняла длительное время, чтобы точно интегрировать систему в существующий фреймворк цифровых ключей. Цель — дать владельцам инструмент точного контроля, а не простую блокировку функций.