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Changan alerta para prejuízo por unidade diante de saturação do mercado chinês

Carros

A Changan alertou seus investidores sobre o risco de operar com prejuízo por unidade vendida. O cenário no setor automotivo chinês atingiu um ponto de saturação onde o ganho de market share de uma marca depende obrigatoriamente da perda de volume dos concorrentes.

Changan Alsvin
Photo: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Changan Alsvin

O quadro resulta da queda na demanda interna somada à retirada gradual dos subsídios governamentais para veículos elétricos e híbridos. A rentabilidade média da indústria na China recuou para 3,7%, com diversas montadoras já operando no negativo.

No primeiro semestre, o lucro da Changan foi de 8,17 bilhões de yuans, uma redução de 64,32% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em contrapartida, a cadeia de suprimentos de baterias mantém a lucratividade, com margens próximas a 13% por unidade.

Migração para a propriedade intelectual

Para reduzir a dependência de guerras de preços, a montadora desloca a fonte de receita da venda do veículo para o desenvolvimento tecnológico. A empresa iniciou a produção em série de baterias próprias e implementou motores elétricos com controle independente das rodas traseiras, além de investir em sistemas de condução autônoma de níveis 3 e 4.

A estratégia busca a diferenciação técnica para monetizar a inteligência do produto. No plano global, a Changan projeta a transição para a produção local e parcerias tecnológicas, embora, no mercado russo, a operação permaneça limitada à montagem de kits (CKD).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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